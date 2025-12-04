Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, απαντώντας στην τοποθέτηση της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» σχετικά με την πορεία των έργων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ο κ. Δούκας θέτει το ερώτημα «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;», ασκώντας κριτική για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

Όπως υπογραμμίζει, παρά τη μακροσκελή ανακοίνωση της εταιρείας, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Η λεωφόρος, σημειώνει, παραμένει κλειστή εδώ και πέντε χρόνια, με κόστος σχεδόν έξι εκατομμυρίων ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η εταιρεία.

«Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ως εδώ! Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στο τέλος της ανακοίνωσής του, ο Χάρης Δούκας καλεί τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς να απαντήσουν άμεσα στις προτάσεις του Δήμου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον περασμένο Αύγουστο.