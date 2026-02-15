Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου και μίλησε μεταξύ άλλων, για την περιπέτεια υγείας που είχε προ ημερών η Σία Κοσιώνη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ερώτηση για την Σία Κοσιώνη: «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ, βελτιώνεται κάθε μέρα. Δεν είχα να διαχειριστώ τον εγγονό μου, ο Κώστας περισσότερο, διότι αρρώστησε και αυτός ο καημένος μαζί. Πέρασε κι ο εγγονός μου Covid, άρα δεν μπορούσε να πλησιάσει τη γιαγιά. Τώρα είναι όλοι καλά».

Σία Κοσιώνη: To συγκινητικό μήνυμα μετά την πολυήμερη νοσηλεία της

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη πήρε πριν από λίγες μέρες εξιτήριο από το νοσοκομείο, ύστερα από μια πολυήμερη περιπέτεια υγείας. Σε ανάρτησή της στο Facebook, η δημοσιογράφος μοιράστηκε φωτογραφίες με την οικογένειά της και περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασε, δίνοντας παράλληλα συμβουλές για την πρόληψη.

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένειά μου.» ανέφερε η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως το πρόβλημα προκλήθηκε από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου.

«Υπεύθυνο για τη δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο “υποτίθεται” δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ» τόνισε . Η ίδια προέτρεψε το κοινό να συζητήσει με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ακόμη κι αν δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα.

Η ευγνωμοσύνη της δημοσιογράφου

Η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα και τη στήριξή τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την οικογένειά της και ιδιαίτερα προς τον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε «φύλακα άγγελό» της.

«Στον μικρό μας άγγελο, τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Και σε όλους εσάς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους, που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο».