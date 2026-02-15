Στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, στο κανάλι των «ΝΕΩΝ» στο YouTube, φιλοξενήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τοποθετήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού και την παρέμβασή της σχετικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η αντιπαράθεση για το «δημοψήφισμα» στην εξωτερική πολιτική

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την πρόταση της κυρίας Καρυστιανού να τίθεται στην κρίση του λαού η ατζέντα των συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η κυρία Μπακογιάννη απέρριψε κατηγορηματικά τη θέση αυτή, αναφέροντας:

«Να σας πω, μιλάμε για την εξωτερική πολιτική. Να μείνουμε στα σοβαρά; Κάντε μου τη χάρη. […] Όχι, δεν είναι σοβαρή θέση αυτή. Δεν είναι σοβαρή. Θα βάλουμε σε δημοψήφισμα το τι θα πει ο Μητσοτάκης τώρα;»

Στην επισήμανση της δημοσιογράφου ότι η κυρία Καρυστιανού συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά αποδοχής στις δημοσκοπήσεις, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε:

«Πάρα πολύ ωραία, καλά κάνει. Αλλά εγώ να μπω σε μία συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όχι, δεν μπαίνω».

Διαβάστε ακόμα: Ντόρα Μπακογιάννη στο Face2Face για τη μάχη με τον καρκίνο και το μήνυμα που στέλνει

Το «συναισθηματικό κεφάλαιο» και η είσοδος στην πολιτική

Σχολιάζοντας ευρύτερα την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στο δημόσιο στερέωμα και την απήχησή της στο εκλογικό σώμα, η κυρία Μπακογιάννη αναγνώρισε το ηθικό βάρος της ιδιότητάς της, αλλά έθεσε το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης:

«Η κυρία Καρυστιανού έχει ένα μεγάλο συναισθηματικό κεφάλαιο, το οποίο το κατανοώ απολύτως, διότι μία μάνα που έχασε το παιδί της χτυπάει μία πολύ ευαίσθητη χορδή στις ψυχές των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα που μπαίνει στα βαθιά, δηλαδή μπαίνει στα πολιτικά, θα πάρει τις απαντήσεις τις πολιτικές ή δεν θα τις πάρει, ανάλογα με το με ποιον συζητάτε».

Κατέληξε δε υπογραμμίζοντας πως στη Δημοκρατία ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού και να τοποθετείται ελεύθερα.

Διαβάστε ακόμα: