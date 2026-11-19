Η πρώτη προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρέθηκε στο διαδίκτυο, καθώς άγνωστος χρησιμοποίησε drone για να καταγράψει όσα συνέβησαν στο Κάριγκτον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περνά σε μια νέα εποχή με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της, με τον Αργεντινό τεχνικό να έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, στις 22 Νοεμβρίου, στο «Άνφιλντ». Ωστόσο, η πρώτη του προπόνηση στο Κάριγκτον δεν έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ένας άγνωστος δημιουργός περιεχομένου κατάφερε να καταγράψει με drone μέρος της προπόνησης και να αναρτήσει το σχετικό βίντεο στο YouTube, μέσω προσωπικού λογαριασμού και όχι από τα επίσημα κανάλια του συλλόγου.

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Έτσι, εικόνες από την πρώτη παρουσία του Ποτσετίνο στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ έγιναν διαθέσιμες στο κοινό.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε έπειτα από ένα πολύ κακό ξεκίνημα στην Premier League και την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ.

Η πρώτη αποστολή του νέου προπονητή είναι το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Λίβερπουλ, στο οποίο θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε συζητήσεις στην Αγγλία, καθώς έγινε λίγα 24ωρα πριν από το ντέρμπι με τους «Reds» του Κώστα Τσιμίκα.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο αναφορές στο σκάνδαλο Spygate, που είχε απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, όταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Σάουθαμπτον είχε καταγράψει κρυφά προπόνηση της Μίντελσμπρο πριν από αγώνα των playoffs ανόδου. Ωστόσο, δεν προκύπτει κάποια σύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις.

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Η απάντηση του δημιουργού του βίντεο

Ο άνθρωπος που δημοσίευσε το υλικό απάντησε στις κατηγορίες περί παράνομης καταγραφής, υποστηρίζοντας ότι η πτήση του drone πραγματοποιήθηκε νόμιμα και πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τις προβλεπόμενες άδειες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για όσους ρωτούν αν η πτήση ήταν νόμιμη, ο εναέριος χώρος στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπόκειται σε περιορισμούς, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να πετάξει εκεί.

Είχα οπτική επαφή με το drone καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και δεν πέταξε πάνω από κανέναν ούτε πλησίασε κανέναν. Επομένως, η πτήση ήταν απολύτως νόμιμη βάσει των κανόνων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) για τη χρήση drones.

Το drone φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και διαθέτω όλες τις απαιτούμενες άδειες και ασφαλιστικές καλύψεις, συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Όσο για τη διαρροή πληροφοριών για την ομάδα ή την τακτική της, τα πλάνα τραβήχτηκαν μισή ώρα μετά την έναρξη της πρώτης προπόνησης υπό τις οδηγίες του προπονητή.

Εκεί βρίσκονταν εκπρόσωποι πολλών μέσων ενημέρωσης, οπότε σίγουρα θα δημοσιευτούν κι άλλα πλάνα από την προπόνηση».