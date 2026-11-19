Στο βίντεο εμφανιζόταν αυτοκίνητο να κινείται στην οδό Αργυρουπόλεως, στην Αργυρούπολη, με τον οδηγό να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 190 χλμ./ώρα κινούνταν ένας 19χρονος οδηγός στην Αργυρούπολη, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που έθετε σε άλλους οδηγούς και πεζούς. Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κινητοποίησε τις Αρχές.

Ειδικότερα, η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισε το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιεί σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών.

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Στο βίντεο εμφανιζόταν αυτοκίνητο να κινείται στην οδό Αργυρουπόλεως, στην περιοχή της Αργυρούπολης, με τον οδηγό να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, η οποία σε ορισμένα σημεία ξεπερνούσε τα 190 χλμ./ώρα.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν άμεσα το υλικό και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό, ο οποίος είναι ένας 19χρονος Έλληνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.