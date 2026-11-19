Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο, υποχρεώνοντας τις αρχές να ζητήσουν από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Μια νέα καταιγίδα που έπληξε σήμερα την Καλιφόρνια είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο, υποχρεώνοντας τις αρχές να ζητήσουν από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εφόσον χρειαστεί.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα το πρωί το Λος Άντζελες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες σε πολλούς δρόμους της πόλης.

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Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια της μεγαλούπολης, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να διασώσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί καθώς το νερό είχε καλύψει το όχημά του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι ανήρτησαν εικόνες με αυτοκίνητα να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φθάνει έως τις πόρτες των οχημάτων.

Η συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ, στο βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, επλήγη σφόδρα.

Παρόμοιο το σκηνικό που καταγράφθηκε χθες στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φωτογραφίες και βίντεο από ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής που κινούνταν μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους νερού έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Χθες, το κέντρο της πόλης του Σαν Φρανσίσκο κατέγραψε σχεδόν 7 εκατοστά βροχής, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

Το ύψος της βροχής που έπεσε στην πόλη σε ωριαία βάση έφθασε σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σουάιν, ειδικό στα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Στην περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις ζητώντας από τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Αυτό αφορούσε κυρίως τη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και τις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα, που είχαν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 31 ανθρώπων στη μεγαλούπολη τον Ιανουάριο του 2025.

🚨 FLASH FLOODING IN SAN JOSE, #CALIFORNIA 🇺🇸 Firefighters used a boat to rescue people trapped inside vehicles as floodwaters inundated streets near the SAP Center. Two vehicles were stranded, with one woman hospitalized. #Floods #chilhavisto #Temblor https://t.co/zrXQxoNqiZ — Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 19, 2026

«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον καιρό», προειδοποίησε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας. «Έχουμε δεχθεί πολλή βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες στους δρόμους, δέντρα να ξεριζώνονται, όπως και πιθανές κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών».

Ο συναγερμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα παραμείνει σε ισχύ έως αύριο.