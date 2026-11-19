Πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζουν ότι η παραπομπή δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση, ενώ η σύμβαση για τα ραντάρ βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής

Με τη σύμβαση για τα νέα ραντάρ αεροναυτιλίας με δυνατότητα Mode S να βρίσκεται επί δύο ολόκληρα χρόνια στο …στάδιο της υπογραφής, η Ελλάδα οδηγείται πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, με χτεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών (Mode S).

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Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει κάποια πρόοδο, ωστόσο κρίνει ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειές τους δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ξεκίνησε με προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε με αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025, πριν φθάσει στη σημερινή απόφαση παραπομπής.

Πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποστήριζαν χθες βράδυ ότι η παραπομπή δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ούτε επιβολή προστίμου.

Παράλληλα, επικαλούνται την ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σύμφωνα με την οποία η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων συστημάτων ραντάρ βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή εκκρεμότητα. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τις διευκρινίσεις των ίδιων πηγών, η υπογραφή αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα: θα ακολουθήσουν η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η διασύνδεσή του με τις υποδομές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

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Το κρίσιμο ζητούμενο είναι, συνεπώς, πότε οι νέες δυνατότητες θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία. Στην ενημέρωση των πηγών του υπουργείου δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών των σταδίων.

Η υπόθεση αφορά τη δυνατότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να αναγνωρίζουν μεμονωμένα κάθε αεροσκάφος, αξιοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας που μεταδίδει το ίδιο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εφαρμογή της τεχνολογίας ενισχύει την επιτήρηση, την αποτελεσματικότητα του ελέγχου και την ασφάλεια των πτήσεων, ενώ βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα με άλλα κράτη μέλη και αυξάνει τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Από την πλευρά τους, οι πηγές του υπουργείου Μεταφορών υποστηρίζουν ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν διαπιστώνει διακοπή λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου. Διευκρινίζουν δε ότι το αντικείμενο της παραπομπής είναι συγκεκριμένο και αφορά την εφαρμογή πρόσθετων τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

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Στην απάντησή τους εντάσσουν και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του προγράμματος εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας, αναφέροντας ότι μέσα στο 2026, με πρωτοβουλίες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, υπογράφηκαν συμβάσεις για δύο ακόμη βασικά έργα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στις 16 Μαρτίου υπογράφηκε σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για νέο σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Το έργο καλύπτει εξοπλισμό για την επικοινωνία των ελεγκτών με τα πληρώματα και την καταγραφή των συνομιλιών.

Στις 17 Ιουλίου ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης για διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων, γνωστές ως PBN, σε 31 αεροδρόμια. Πρόκειται για ανασχεδιασμό των διαδικασιών πτήσης με αξιοποίηση της δορυφορικής πλοήγησης, με στόχο την καλύτερη χρήση του εναέριου χώρου και των δυνατοτήτων των αεροδρομίων.

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Ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας Data Link, για τις οποίες οι υπουργικές πηγές αναφέρουν ότι το σύστημα έχει παραληφθεί οριστικά. Αντίστοιχα, το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One βρίσκεται ακόμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο στάδιο διαπραγματεύσεων με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν την επικοινωνία, την πλοήγηση, την επιτήρηση και τη διαχείριση πτήσεων, βρίσκονται όμως σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης.

Για τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή εκκρεμότητα, η πλήρης συμμόρφωση, όπως αναγνωρίζουν και οι πηγές του υπουργείου, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών και την τεκμηρίωση ότι οι απαιτούμενες δυνατότητες έχουν τεθεί σε εφαρμογή.