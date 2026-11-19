Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ισόγειο του κτιρίου, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον επάνω όροφο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στην παραλιακή ζώνη της Κορώνης στη Μεσσηνία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ιστορική πέτρινη κατοικία που βρίσκεται στην πλατεία Μώλου και στο ισόγειο της οποίας λειτουργούσε κατάστημα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ισόγειο του κτιρίου, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον επάνω όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες η άφιξη του πρώτου πυροσβεστικού οχήματος καθυστέρησε, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη καταστροφή όταν ξεκίνησε η οργανωμένη επιχείρηση κατάσβεσης.

Μάλιστα, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα και προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που είχαν στη διάθεσή τους.

Ευτυχώς, από την πυρκαγιά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όσοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστήματος απομακρύνθηκαν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τα οποία έχουν μεταβεί από την Καλαμάτα, την Πύλο και το Πεταλίδι, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν από ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα από τους Γαργαλιάνους.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το μέγεθος της καταστροφής στο ιστορικό κτίριο είναι ήδη μεγάλο.