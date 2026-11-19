Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029

Ο ΠΑΟΚ και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζουν μαζί, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Βούλγαρου διεθνούς εξτρέμ έως το καλοκαίρι του 2029.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του 29χρονου ποδοσφαιριστή ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον Ντεσπόντοφ να παραμένει κάτοικος Τούμπας για ακόμη τρία χρόνια.

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Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2023 και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 121 συμμετοχές, με απολογισμό 26 γκολ και 29 ασίστ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1996 στην Κρέσνα της Βουλγαρίας, δύο ώρες μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λίτεξ Λόβετς και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αγωνιζόμενος ως εξτρέμ.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του κιόλας σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια.

Συνολικά με τον Δικέφαλο στο στήθος έχει καταγράψει 121 εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει 26 γκολ και 29 ασίστ.

Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!»