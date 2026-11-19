Πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του. Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «παιχνίδι του συμψηφισμού» γύρω από τα funds και την προστασία της πρώτης κατοικίας

Έμμεσες αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβουλία του να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια, περιελάμβανε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του στενού του συνεργάτη για την προστασία της πρώτης κατοικίας την περίοδο 2015-2019, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για προσπάθεια παραχάραξης εκείνης της περιόδου.

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Παράλληλα, σχολιάζοντας την επικείμενη Εξεταστική Επιτροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να βάλει «τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η κίνησή του να κοιτάξει προς την πλευρά του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση, τη στιγμή που σημείωνε πως οι πολίτες διακρίνουν «ποιοι προστατεύουν συμφέροντα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Αφήνω για το τέλος, για να κλείσω αυτόν τον ενδεικτικό κατάλογο, τον ρόλο του στην κατάρτιση του πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Επίκαιρο.

Προστασία που σήμερα, όπως τα πάντα που αφορούν εκείνη την περίοδο τη διακυβέρνηση 15-19 επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη να σβηστεί από τον χάρτη της αλήθειας. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει κλέφτης, κλέφτης.

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Ο Αλέκος ήταν αυτός που είχε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί και να επεκταθεί το πλαίσιο προστασίας, να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο, γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει. Και κυρίως ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να επεκτείνει το πλαίσιο προστασίας.

Χθες αναμοχλεύοντας το αρχείο μου, έπεσα πάνω σε μία δημόσια επιστολή, μία δημόσια ανάρτηση του Αλέκου στις 23 Νοέμβρη σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια και εξηγεί αναλυτικά σε αυτή την ανάρτηση δεν θα σας κουράσω διαβάζοντας, βήμα-βήμα το τι έκανε ο ίδιος, το τι είχε γίνει τότε με αγωνία και με σκληρή διαπραγμάτευση σε ένα πλαίσιο μνημονιακού καταναγκασμού για να προστατευθεί και η τελευταία κατοικία. Και τι έκανε μετά το 2020 με το νέο πτωχευτικό νόμο η σημερινή κυβέρνηση. Καταλήγει, σήμερα που βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, που οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους και άρα δεν ισχύουν επιχειρήματα περί στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τίποτα δεν εμποδίζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει δυνατότητες βιώσιμων ρυθμίσεων και δικαστικές εγγυήσεις.

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Τίποτα εκτός από την απληστία και την αισχροκέρδεια των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης στις ορέξεις τους. Ίσως αυτήν την επιστολή εάν ο Αλέκος ήταν παρόν να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Και ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία.

Όμως πολλές φορές τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα

Αυτός λοιπόν ήταν ο δικός μας Αλέκος.

Αυτός είναι ο δικός μας Αλέκος, γιατί με τις πράξεις του αλλά και όσα μας άφησε ως παρακαταθήκη, με τα ίδια του τα λόγια που είναι προφητικά σήμερα, ακόμα και αν ειπώθηκαν πολλά χρόνια πριν, είναι παρών στη δική μας επικαιρότητα.

Εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία στους αδύναμους.

Αυτή είναι η ηθική παρακαταθήκη που μας αφήνει όλους όσους βρεθήκαμε δίπλα του.

Αυτή είναι η ηθική προστιθέμενη αξία που μας κληροδοτεί. Του είμαστε ευγνώμονες.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τον έχουμε πλάι μας από όποιο μετερίζι. Ο καθένας δίνει τις μάχες του, τις δύσκολες μάχες του για κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.»