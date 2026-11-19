Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ζάλγκιρις με 87-72 στο Κάουνας για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ομπράντοβιτς να αποδίδει τη νίκη στην αμυντική ευφυΐα

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σημαντικό διπλό στο Κάουνας, επικρατώντας με 87-72 της Ζάλγκιρις για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας στην flash interview μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στην αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας του, αλλά και στη σημασία της νίκης απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο και σε μια δύσκολη έδρα.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή να μπούμε μέσα και να πάρουμε το ματς. Μίλησα για το πόσο aggressive ήμασταν μετά το πρώτο μέρος, συνεχίσαμε να παίζουμε έτσι.

Ήμασταν πολύ έξυπνοι αμυντικά, δείξαμε την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα και αυτό ήταν.

Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το καλό παιχνίδι και φυσικά και στη Ζάλγκιρις, είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα».