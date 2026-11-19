Ο ρυθμός αύξησης της δυσανεξίας στην αβεβαιότητα μεταξύ των φοιτητών τριπλασιάστηκε μετά το 2012, σύμφωνα με μεγάλη επιστημονική μελέτη σε 35.296 φοιτητές στις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σταθερά αυξανόμενη δυσκολία στη διαχείριση της αβεβαιότητας εμφανίζουν οι φοιτητές στις ΗΠΑ και τον Καναδά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη. Ο σχετικός ψυχολογικός δείκτης -γνωστός ως «δυσανεξία στην αβεβαιότητα» (Intolerance of Uncertainty – IU), ο οποίος αποτελεί βασικό προάγγελο αγχωδών διαταραχών- κατέγραψε συνεχή άνοδο από το 1992 έως το 2023, με τον ρυθμό αύξησης μάλιστα να τριπλασιάζεται μετά το 2012.

Την έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες από τις Σχολές Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια και του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, αναλύοντας δεδομένα από 138 δημοσιευμένες μελέτες (επιλεγμένες μέσα από σχεδόν 300 επιστημονικά άρθρα στη βάση δεδομένων Web of Science), στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 35.296 φοιτητές.

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Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις στην ειδική Κλίμακα Δυσανεξίας στην Αβεβαιότητα, η μέση βαθμολογία ανέβαινε κατά περίπου 0,65 μονάδες ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια της τριακονταετίας. Ωστόσο, το 2012 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς την περίοδο 2012-2023 η αύξηση ήταν περίπου τρεις φορές ταχύτερη σε σύγκριση με την εικοσαετία 1992-2011.

Πώς λειτουργεί η «δυσανεξία στην αβεβαιότητα»

Ο όρος περιγράφει τη δυσκολία ενός ατόμου να διαχειριστεί καταστάσεις στις οποίες λείπουν σημαντικές πληροφορίες ή το αποτέλεσμα είναι απρόβλεπτο. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής με υψηλή δυσανεξία στην αβεβαιότητα μπορεί να αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε λεπτομέρεια προτού μπει σε μια αίθουσα διδασκαλίας ή παρευρεθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση, βιώνοντας έντονη δυσφορία όταν δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη των γεγονότων.

«Τα ευρήματά μας προσφέρουν επικαιροποιημένα στοιχεία για ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του άγχους», ανέφερε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κάθριν Μ. Κις, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Όπως διευκρίνισε, «η δυσανεξία στην αβεβαιότητα δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα υγείας ή βασική αιτία ασθένειας, αλλά μια ενδιάμεση γνωστική διεργασία που συμβάλλει στην ανάπτυξη αγχωδών διαταραχών και διαταραχών της διάθεσης».

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Ο ρόλος των smartphones και των κοινωνικών πιέσεων

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απότομη επιτάχυνση μετά το 2012 συνδέεται πιθανότατα με ένα πλέγμα σύγχρονων κοινωνικών αλλαγών: την εκτεταμένη χρήση smartphones και social media, την αυξημένη ακαδημαϊκή πίεση, τη μοναξιά, την οικονομική ανασφάλεια, τις δύσκολες παιδικές εμπειρίες, αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

«Είναι πιθανό όλοι αυτοί οι παράγοντες να αλληλοενισχύονται, τροφοδοτώντας από κοινού τη δυσανεξία στην αβεβαιότητα και το άγχος στους νέους ενήλικες», σημείωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Γερούν Βαν Μπαρ, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ερμηνεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τη μακροχρόνια τάση από τη δεκαετία του ’90 όσο και την καμπή του 2012.

Ευαισθητοποίηση ή πραγματική επιδείνωση;

Η μελέτη δίνει επίσης απάντηση σε ένα κρίσιμο επιστημονικό ερώτημα: κατά πόσον η έκρηξη του άγχους στους νέους οφείλεται απλώς στο ότι η γενιά αυτή μιλά πιο ανοιχτά για την ψυχική υγεία ή αν αντανακλά πραγματική επιδείνωση.

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Όπως εξήγησε ο Βαν Μπαρ, παρότι οι νέοι είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη λέξη «άγχος» και την αναφέρουν ευκολότερα στα ερωτηματολόγια, η «δυσανεξία στην αβεβαιότητα» παραμένει άγνωστη έννοια εκτός ψυχολογίας — γεγονός που καθιστά τα ευρήματα πολύ πιο αξιόπιστα.

«Το γεγονός ότι η σταθερή άνοδος της δυσανεξίας στην αβεβαιότητα συμβαδίζει με την αύξηση των συμπτωμάτων άγχους δείχνει ότι τα μοτίβα αυτά δεν εξηγούνται μόνο από τη μεγαλύτερη ενημέρωση, αλλά αντανακλούν πραγματικές αλλαγές στην ψυχική υγεία των νέων», κατέληξε η Κάθριν Κις, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωσή της.