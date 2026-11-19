Η ελληνική ομάδα θα δώσει τις αναμετρήσεις της στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης απέναντι σε Τσεχία και Ουγγαρία στην Ken Rosewall Arena του Σίδνεϊ

Η Εθνική Ελλάδας στο τένις ανοίγει τη σεζόν στο Σίδνεϊ με τους Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη ξανά στην ομάδα.

Με αντίπαλο την Τσεχία θα αρχίσει η πορεία της Ελλάδας στο United Cup που θα ανοίξει τη χρονιά στο Τένις ο 2027.

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Η Εθνική κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης και θα δώσει και τις δύο αναμετρήσεις της απέναντι σε Τσεχία και Ουγγαρία στην Ken Rosewall Arena του Σίδνεϊ. Την ελληνική αποστολή συμπληρώνουν ο Γιάννης Ξυλάς, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το πρόγραμμα της πρεμιέρας απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα στις 08:30 ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει το απλό ανδρών, με τον Στέφανο Τσιτσιπά απέναντι στον Γίρι Λεχέτσκα, και η αναμέτρηση θα κλείσει με το μεικτό διπλό. Τσεχία και Ουγγαρία θα συναντηθούν στις 4/1, οπότε η Ελλάδα θα μπει στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου γνωρίζοντας τι χρειάζεται για την πρόκριση.