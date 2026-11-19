Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κατάρρευση του συστήματος πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι έχουν καταβληθεί μόλις 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ

Πολιτική αλλαγή με «ήθος, σοβαρότητα και προοπτική» προέταξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας την Πέμπτη στη Φαρκαδόνα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας το Μέγαρο Μαξίμου «ένα κλειστό, οργανωμένο σύστημα» και παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

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«Υπάρχει άλλη κυβερνητική πολιτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο οργανωμένο κλειστό σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που βαπτίστηκε “επιτελικό κράτος”; Για να διαμαρτυρηθεί ο ψηφοφόρος, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να κυβερνηθεί όμως με ήθος, σοβαρότητα και προοπτική, δεν υπάρχει άλλη από το ΠΑΣΟΚ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαχώρισε το κόμμα του από τα «κόμματα διαμαρτυρίας» και τα «προσωπικά κόμματα ΙΧ», τα οποία, όπως υποστήριξε, στερούνται ξεκάθαρου προγράμματος και στελεχιακού δυναμικού, λειτουργώντας τελικά ως αφανείς σύμμαχοι για την παραμονή της ΝΔ στην εξουσία.

Σκληρή γλώσσα για το «αλαλούμ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές των αγροτών

Απευθυνόμενος σε μια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εστίασε στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, καταγγέλλοντας την κυβερνητική διαχείριση και την κατάρρευση του συστήματος πληρωμών.

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Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία. «Και κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιλογή τους την πληρώνετε σήμερα εσείς. Έως τις 15 Ιουνίου κάποτε ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Φέτος αντίθετα ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου. Στις 30 Οκτωβρίου πληρώνονταν προκαταβολές 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα; Μόλις 6 με 7 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί», ανέφερε, ζητώντας άμεση απόδοση ευθυνών για αυτό που χαρακτήρισε ως σκάνδαλο στον οργανισμό.

Μέτωπο κατά της Ακροδεξιάς

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο λόγος του κ. Ανδρουλάκη σχετικά με ζητήματα δημοκρατίας και ιστορικής μνήμης, στρέφοντας τα βέλη του κατά κυβερνητικών στελεχών με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ένοχη σιωπή και ανοχή απέναντι σε ακροδεξιές φωνές που επιχειρούν να ξαναγράψουν την Ιστορία.

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«Η Νέα Δημοκρατία μετατράπηκε σε παραμάγαζο της παρέας του κ. Καρατζαφέρη», δήλωσε σε έντονο ύφος, συμπληρώνοντας πως «δεν έχει δικαίωμα κανείς που ορκίστηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων να υποτιμά τους ήρωες της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας, που θυσίασαν τη ζωή τους».

«Πάρτι» από τα funds

Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χρέωσε ταυτόσημη πολιτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο ευνόησαν τα ξένα funds σε βάρος των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι πλειστηριασμοί εκτοξεύθηκαν από 4.500 ετησίως στους 25.000, ενώ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που προστάτευσε νομοθετικά την πρώτη κατοικία στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα μερίσματα των τραπεζών, οι οποίες εξυπηρέτησαν τις ελίτ και τα καρτέλ αντί για την ελληνική κοινωνία, μειώνοντας τον φόρο από το 15% στο 5%. «Για όλα αυτά θα απολογηθούν στην Εξεταστική Επιτροπή», υπογράμμισε.

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«Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι»

Κλείνοντας την ομιλία του και ερωτηθείς για την παραίτηση του Απόστολου Πάνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εσωκομματικής πειθαρχίας και προσήλωσης στην αυτόνομη πορεία του κινήματος.

Ξεκαθάρισε ότι η αυτόνομη πορεία εγκρίθηκε ομόφωνα στο συνέδριο του κόμματος και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομο, ισχυρό, προοδευτικό και πάνω απ’ όλα χωρίς δεσμεύσεις», δήλωσε, προσθέτοντας πως η δύναμη της παράταξης πηγάζει από το γεγονός ότι δεν έχει εξαρτήσεις από ισχυρά επιχειρηματικά ή μιντιακά συμφέροντα.