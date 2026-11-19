Ο Τραμπ μεταθέτει για μετά την 1η Ιανουαρίου τις αποφάσεις για ενδεχόμενη επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταθέτει για μετά την 1η Ιανουαρίου τις αποφάσεις για ενδεχόμενη επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης – Υποβάθμισε τις πληροφορίες για σχέδιο του Ιράν να πυροδοτήσει «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον

Για μετά την Πρωτοχρονιά μεταθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αποφάσεις για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων, την ώρα που η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε αδιέξοδο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε συνέντευξή του στο Reuters, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων επιθέσεων κατά του Ιράν και απάντησε: «Λοιπόν, θα μιλήσουμε γι’ αυτό μετά την αρχή του έτους».

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία μεταδόθηκε την Πέμπτη, επανέλαβε ότι οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου, ενώ σε ξεχωριστή συνέντευξη σε δημοσιογράφο του Axios και του ισραηλινού News 12 ξεκαθάρισε: «Δεν βιάζομαι να πάρω αποφάσεις για το Ιράν».

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ εναλλάσσει τις απειλές για κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης με δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να περιορίσει τις εχθροπραξίες. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε αντιπαράθεση, χωρίς να έχει βρεθεί λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών και η αλλαγή στάσης

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου σηματοδοτεί μετατόπιση από το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ υποστήριζε επανειλημμένα ότι το Ιράν θα ήταν πιο πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν αποδίδουν.

Παράλληλα, η Γερουσία των ΗΠΑ, στην οποία οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο έως τις 3 Ιανουαρίου, απέρριψε εκ νέου την Πέμπτη μέτρο που αποσκοπούσε στον περιορισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι η σύγκρουση με το Ιράν έπαιξε ρόλο στις εκλογικές απώλειες του κόμματός του, ωστόσο έχει δηλώσει ότι δεν θα άλλαζε την πορεία που ακολούθησε, προσθέτοντας ότι προς το παρόν θα αποφύγει νέα πλήγματα.

Διαφήμιση

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, έχει πάρει δημόσια αποστάσεις από τον πόλεμο, τον οποίο συνέδεσε με τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Στη συνέχεια, ο Τραμπ τον απομάκρυνε από τις διπλωματικές προσπάθειες για το Ιράν, ζητώντας του να επικεντρωθεί σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, μετά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, δεν υπήρξε καμία αναφορά στη σύγκρουση με το Ιράν.

Υποβάθμισε τις πληροφορίες για «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον

Στην ίδια συνέντευξη στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν σχεδίαζε να πυροδοτήσει μια «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για να διασπείρει ραδιενεργό υλικό.

Διαφήμιση

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την απειλή, απαντώντας «δεν νομίζω» όταν ρωτήθηκε εάν οι κάτοικοι της αμερικανικής πρωτεύουσας θα πρέπει να ανησυχούν.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εξετάζει την ανάπτυξη χημικών και βιολογικών όπλων, χωρίς να παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει αέρια και βιολογικά όπλα, επειδή το έχουμε αποκλείσει από την πυρηνική τεχνολογία. Τα πυρηνικά είναι πολύ πιο δύσκολα. Τώρα εξετάζουν τα αέρια και τα βιολογικά όπλα – όχι κάτι ευχάριστο – καθώς και άλλα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά τις αμερικανικές αιτιάσεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι κατηγορίες περί ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων αποσκοπούν στη δημιουργία φόβου και στη δικαιολόγηση στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε χαρακτηρίσει το δημοσίευμα του CNN «αβάσιμο».

Διαφήμιση

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται. Η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτέλεσε, άλλωστε, μία από τις βασικές αιτιολογίες που επικαλέστηκε ο Τραμπ όταν εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας τον Φεβρουάριο, σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ τάχθηκε επίσης υπέρ της επανέναρξης των κοινών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ μέσα στον Νοέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει άμεση απειλή για την αμερικανική πρωτεύουσα.

«Θα κάνουμε τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κάποια στιγμή»

Εν τω μεταξύ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πως δεν κατάφερε να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, διότι είχε πάρα πολλές συναντήσεις, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι δύο τους θα συναντηθούν «κάποια στιγμή».

«Η σχέση υπάρχει, όμως δεν συναντηθήκαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτηση στο X.

«Υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις… Δεν θα είχε λειτουργήσει… Θα κάνουμε αυτήν τη συνάντηση κάποια στιγμή», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.