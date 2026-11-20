Η 30χρονη σύμφωνα με τον δικηγόρο της βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς δεν γνώριζε ότι το αλκοόλ που πούλησε θα καταναλωνόταν από τη 12χρονη

Στην Εισαγγελία Βόλου οδηγήθηκε την Πέμπτη (19/11) η 30χρονη που κατηγορείται ότι διέθεσε αλκοόλ σε 12χρονη στην Αργαλαστή, με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα σε συνδυασμό με ενεργειακά ποτά και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε βάρος της 30χρονης ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της, Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος, υποστήριξε ότι η εντολέας του βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίει συνεχώς, καθώς, όπως ισχυρίζεται, δεν γνώριζε ότι το αλκοόλ που πούλησε θα καταναλωνόταν από τη 12χρονη.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος στο MagnesiaNews, η ανήλικη μπήκε στο κατάστημα, το οποίο λειτουργεί η οικογένεια της 30χρονης και αγόρασε, εκτός από το αλκοολούχο ποτό και άλλα προϊόντα. Η γυναίκα γνώριζε το κορίτσι και τους γονείς του, καθώς, όπως είπε ο δικηγόρος, η οικογένεια συνήθιζε να στέλνει τα παιδιά της για ψώνια.

Η 12χρονη φέρεται να είπε στην 30χρονη, ότι τα προϊόντα προορίζονταν για το σπίτι και ότι την είχε στείλει ο πατέρας της. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, δεν υποψιάστηκε ότι το ποτό προοριζόταν για την ίδια την ανήλικη και της το διέθεσε. «Ήταν ένα λάθος της. Πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την ηλικία βρίσκουν διάφορα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαρόπουλος.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η 30χρονη είναι φιλόλογος και εργάζεται περιστασιακά στο μίνι μάρκετ της οικογένειας, όταν απουσιάζει ο πατέρας της. Όπως υποστήριξε, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο κατάστημα λόγω της απουσίας του και δεν σκέφτηκε ότι το κορίτσι ενδεχομένως να της έλεγε ψέματα για το ποιος θα κατανάλωνε το ποτό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζει η 30χρονη αφορά τη διάθεση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικο.