Η πρόταση αφορούσε μια τεράστια έκταση στη δυτική πλευρά της Γουιάνας, με σημαντικά αποθέματα χρυσού, διαμαντιών και βωξίτη, την οποία η Βενεζουέλα διεκδικεί εδώ και περισσότερα από 180 χρόνια

Σοβαρή διπλωματική αναστάτωση προκάλεσε στη Γουιάνα η πρόταση Αμερικανού αξιωματούχου της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης μέρους των εδαφών της στη γειτονική Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκαλύψεις τριών προσώπων που γνωρίζουν την υπόθεση και επικαλείται το Reuters.

Η πρόταση αφορούσε την περιοχή Εσεκίμπο (Essequibo), μια τεράστια έκταση στη δυτική πλευρά της Γουιάνας, με σημαντικά αποθέματα χρυσού, διαμαντιών και βωξίτη, την οποία η Βενεζουέλα διεκδικεί εδώ και περισσότερα από 180 χρόνια. Παρά τις διαχρονικές αξιώσεις του Καράκας, οι ΗΠΑ και σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου αναγνωρίζουν στην πράξη την περιοχή ως έδαφος της Γουιάνας.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τζέρεμι Λιούιν, επικεφαλής του γραφείου σχεδιασμού πολιτικής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φέρεται να έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Σεπτέμβριο στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών της Γουιάνας, Ρόμπερτ Περσάντ.

Μάλιστα, φέρεται να πρότεινε να μεσολαβήσει για την έναρξη εδαφικών διαπραγματεύσεων με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Βενεζουέλα μερικό έλεγχο στην περιοχή Εσεκίμπο, η οποία αντιστοιχεί περίπου στα δυτικά δύο τρίτα της Γουιάνας.

Η τοποθέτηση προκάλεσε σοκ στους αξιωματούχους της χώρας, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι το καθεστώς της περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

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Οι επαφές με τη Ροντρίγκες και η παρέμβαση του Λευκού Οίκου

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Τζέρεμι Λιούιν επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες τόσο με τη Γουιάνα όσο και με τη Βενεζουέλα για τη μακροχρόνια εδαφική διαμάχη των δύο χωρών.

Όπως εξήγησε, οι επαφές ξεκίνησαν μετά από επιστολή που απέστειλε τον Μάιο η Ντέλσι Ροντρίγκες στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση απευθείας συνομιλιών με τη Γουιάνα σχετικά με το καθεστώς της περιοχής.

Η Ροντρίγκες έθεσε επίσης προσωπικά το ζήτημα στον Λιούιν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Καράκας τον Ιούλιο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με πλήρη καθοδήγηση και εξουσιοδότηση από τον Λευκό Οίκο.

«Η Ροντρίγκες έθεσε το ζήτημα σε εμένα και ο Λευκός Οίκος μου ζήτησε να πραγματοποιήσω προκαταρκτικές και εμπιστευτικές συνομιλίες με τους Γουιανέζους και τους Βενεζουελάνους, προκειμένου η αμερικανική κυβέρνηση να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της υπόθεσης», ανέφερε ο Λιούιν στο Reuters, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε στη συνέχεια τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Λευκό Οίκο.

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Ο Λιούιν, ο οποίος είχε προηγουμένως συμμετάσχει στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Έλον Μασκ, ανέλαβε τη διεύθυνση σχεδιασμού πολιτικής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Αύγουστο, αλλά αποχώρησε από τη θέση του στα τέλη Οκτωβρίου.

Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις επαφές ανέφεραν ακόμη ότι κατά τη συνάντησή του με τη Ροντρίγκες τον Ιούλιο συζητήθηκε και το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή Εσεκίμπο.

Η αντίδραση της Γουιάνας και οι διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ

Η στάση του Αμερικανού αξιωματούχου προκάλεσε ανησυχία στη Γουιάνα, με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους να ζητούν άμεσα διευκρινίσεις από άλλα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους συνομιλητές τους ότι η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την κυριαρχία στην περιοχή Εσεκίμπο δεν είχε μεταβληθεί.

Σε ερώτηση του Reuters, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η υπηρεσία δέχεται καθημερινά διαφορετικές ιδέες και προτάσεις πολιτικής από εξωτερικούς παράγοντες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική θέση για τα σύνορα Βενεζουέλας και Γουιάνας παραμένει αμετάβλητη.

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Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να διευκρινίσει εάν είχε δώσει εντολή για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της περιοχής ή εάν είχε λάβει την επιστολή της Ροντρίγκες.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Γουιάνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κατά τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου με Αμερικανούς αξιωματούχους συζητήθηκε η συνοριακή διαφορά με τη Βενεζουέλα, με επίκεντρο τη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

«Η Γουιάνα έχει λάβει τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει έκτοτε», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Μια διαμάχη άνω των 180 ετών με τεράστιο οικονομικό διακύβευμα

Η περιοχή Εσεκίμπο αποτελεί εδώ και περισσότερα από 180 χρόνια μήλον της έριδος μεταξύ Γουιάνας και Βενεζουέλας. Η διεκδίκησή της από το Καράκας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις μεγάλες ανακαλύψεις κοιτασμάτων πετρελαίου από την ExxonMobil στα γειτονικά θαλάσσια ύδατα το 2015.

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Οι ανακαλύψεις αυτές μετέτρεψαν τη Γουιάνα σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, αυξάνοντας παράλληλα τη στρατηγική και οικονομική σημασία της περιοχής.

Αντιμέτωπη με τις ολοένα πιο επιθετικές απειλές της Βενεζουέλας, η Γουιάνα προσέφυγε το 2018 στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας να επιβεβαιωθούν τα σύνορα που είχαν καθοριστεί με διαιτητική απόφαση του 1899, όταν η χώρα αποτελούσε βρετανική αποικία με την ονομασία Βρετανική Γουιάνα.

Η Γουιάνα, με πληθυσμό περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στη Βενεζουέλα και το Σουρινάμ, και αποτελεί στενό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Η σύλληψη Μαδούρο άλλαξε τις ισορροπίες

Οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Καράκας ήταν ιδιαίτερα τεταμένες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, η αμερικανική επιχείρηση τον Ιανουάριο, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, άλλαξε ριζικά το διπλωματικό σκηνικό.

Έκτοτε, οι σχέσεις των δύο κυβερνήσεων έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με την κυβέρνηση της Ροντρίγκες να ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή στις υποθέσεις της χώρας.

Ενδεικτικό της νέας προσέγγισης ήταν και η συνάντηση που είχε την Τετάρτη στο Καράκας ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, με τη Ροντρίγκες, κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στο μεταξύ, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας συνεχίζει να προβάλλει δημόσια τις εδαφικές αξιώσεις της χώρας της. Μάλιστα, στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κάλεσε τη Γουιάνα να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για το νομικό καθεστώς της περιοχής Εσεκίμπο.

Σε επιστολή της προς τον Τραμπ, με ημερομηνία 11 Μαΐου, η Ροντρίγκες είχε ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για τη δημιουργία συνθηκών προσέγγισης με τη Γουιάνα, με στόχο την αντιμετώπιση της «ιστορικής εδαφικής διαμάχης». Υποστήριζε, μάλιστα, ότι το Καράκας ανέκαθεν επιδίωκε την επίλυση του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα της επιστολής, αντίγραφο της οποίας του παραχώρησε ο Λιούιν.