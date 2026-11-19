Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της μετοχής της Anthropic, η αρχική άνοδος περιορίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Wall Street

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/11) η Wall Street, καθώς η ιστορική είσοδος της Anthropic στη Wall Street μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής (IPO) που έχει καταγραφεί, δεν στάθηκε αρκετή για να αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της μετοχής της εταιρείας, η αρχική άνοδος περιορίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες άνω του 2%.

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Ο S&P 500 υποχώρησε για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενώ βρέθηκε σε τροχιά να καταγράψει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

Η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 111,50 δολάρια, έχοντας τιμολογηθεί στα 83 δολάρια ανά μετοχή κατά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής αργά το βράδυ της Τετάρτης. Στα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης έφτασε έως τα 115 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 38,6% σε σχέση με την τιμή διάθεσης.

Ωστόσο, στη συνέχεια περιόρισε τα κέρδη της, κλείνοντας με άνοδο 17,1%. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας ξεπέρασε προσωρινά τα 2 τρισ. δολάρια, προτού η ανοδική δυναμική της μετοχής αρχίσει να εξασθενεί.

Η εισαγωγή της Anthropic είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα τεστ για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενθουσιασμός των επενδυτών για τον κλάδο εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

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Ο Τζεντ Έλερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital, σημείωσε ότι η δημόσια εγγραφή προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να συμπεριλάβουν τη νέα μετοχή. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα από την πορεία της κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Ο ίδιος, πάντως, παραδέχθηκε ότι ο ενθουσιασμός του για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχει υποχωρήσει. Όπως εξήγησε, οι προσδοκίες του για την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στα data centers έχουν περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, ενώ εκτίμησε ότι η κατασκευή τους θα αποδειχθεί ακριβότερη και θα προχωρήσει με βραδύτερους ρυθμούς.

Ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών.

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Η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) κατέρρευσε κατά 7,7%, μετά από δημοσίευμα του ερευνητικού μέσου Hunterbrook, σύμφωνα με το οποίο το επενδυτικό του fund Hunterbrook Capital είχε λάβει θέση short στην εταιρεία, ποντάροντας ουσιαστικά στην πτώση της μετοχής.

Η Micron και η Broadcom υποχώρησαν κατά 2,1%, ενώ η Nvidia έχασε 3,3%, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή της. Οι θετικές προβλέψεις της εταιρείας για τα έσοδά της δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index έκλεισε με απώλειες 2,4%.

Σημαντική πτώση σημείωσαν και οι εταιρείες υποδομών cloud CoreWeave και Nebius, με τις μετοχές τους να υποχωρούν κατά 6,1% και 9,4% αντίστοιχα. Συνολικά, ο τεχνολογικός κλάδος έκλεισε με απώλειες 1,9%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Palo Alto Networks ενισχύθηκε κατά 6,4%, καθώς η εταιρεία κυβερνοασφάλειας αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2027.

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Αντίθετα, η Walmart υποχώρησε κατά 1%, μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Βαριές απώλειες για τους τρεις δείκτες

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, η εικόνα στη Wall Street διαμορφώθηκε ως εξής:

Dow Jones: Υποχώρησε κατά 1.101,11 μονάδες ή 2,19%, στις 49.097,06 μονάδες.

Υποχώρησε κατά 1.101,11 μονάδες ή 2,19%, στις 49.097,06 μονάδες. S&P 500: Έχασε 147,80 μονάδες ή 2,02%, κλείνοντας στις 7.175,83 μονάδες.

Έχασε 147,80 μονάδες ή 2,02%, κλείνοντας στις 7.175,83 μονάδες. Nasdaq: Κατέγραψε πτώση 550,68 μονάδων ή 2,25%, στις 23.879,20 μονάδες.

Στο επίκεντρο η Fed και ο πληθωρισμός

Την ίδια ώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, αποκάλυψαν ότι τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας επιθυμούν να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού, τα οποία έδειξαν αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη στιγμή με πιθανότητα 96,4% μια αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Υπάρχει επίσης μικρή πιθανότητα για μεγαλύτερη αύξηση κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα νέα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιήσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει και τον βασικό πληθωρισμό PCE, τον δείκτη που προτιμά η Fed για την αξιολόγηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,2%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς: στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι πτωτικές μετοχές ήταν 4,37 φορές περισσότερες από τις ανοδικές, ενώ στον Nasdaq η αναλογία διαμορφώθηκε σε 3,55 προς 1.

Στο NYSE καταγράφηκαν 21 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 796 νέα χαμηλά, ενώ στον Nasdaq σημειώθηκαν 34 νέα υψηλά και 529 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ανήλθε σε 20,83 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 19 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.