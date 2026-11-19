Το MEGA ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη και την TONY PRODUCTIONS για τα επόμενα τρία χρόνια

Με σκηνικό που παραπέμπει σε… Βόρεια Κορέα και «πρωταγωνιστές» τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη, οι «Ράδιο Αρβύλα» προανήγγειλαν με τον γνώριμο σατιρικό τους τρόπο την επιστροφή τους από τη συχνότητα του MEGA.

Στο νέο τρέιλερ της εκπομπής, τα δύο κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να συνομιλούν στα κορεατικά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μεταφέρει στον υπουργό Υγείας τα «ευχάριστα» νέα της τηλεοπτικής σεζόν: «Μάγκα μου, σου έχω ευχάριστα νέα. Φέτος δεν θα βγουν», λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά πανηγυρίζοντας: «Και α και ου, δεν θα μας ενοχλούν».

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Οι πανηγυρισμοί, ωστόσο, διακόπτονται απότομα από ένα «έκτακτο δελτίο ειδήσεων», όπου η Ράνια Τζίμα —ντουμπλαρισμένη από τη σατιρική ομάδα της εκπομπής— ανακοινώνει την επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» στο MEGA.

Η είδηση προκαλεί πανικό στους δύο πρωταγωνιστές του σποτ: ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεσπά φωνάζοντας «και ου και α, θα βγουν ξανά μανά», ενώ ο Παύλος Μαρινάκης δηλώνει πως σκέφτεται πλέον σοβαρά να μετακομίσει στη Βόρεια Κορέα.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ανακοίνωση του Mega για του Ράδιο Αρβύλα

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

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