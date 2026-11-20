Η απάτη υλοποιήθηκε από άτομο που παρίστανε τον λογιστή του πατέρα του θύματος, το οποίο έπεισε ότι υπήρχε κίνδυνος από ακτινοβολία

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακεκριμένης απάτης με λεία 100.000 ευρώ, 40 χρυσές λίρες και κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, που σημειώθηκε στην Κηφισιά τον Απρίλιο του 2026.

Ο νεαρός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

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Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση λόγω της τεράστιας λείας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν το θύμα και να εισβάλουν στην κατοικία του.

Ειδικότερα, λίγο μετά το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026, άγνωστος τηλεφώνησε από κινητό τηλέφωνο στον κάτοικο της Κηφισιάς, προσποιούμενος τον λογιστή του πατέρα του. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος από ακτινοβολία, κατάφερε να τον πείσει να επιτρέψει την είσοδο στο σπίτι σε άτομα που θα έφταναν στο σημείο.

Μάλιστα, ο απατεώνας έπεισε τον πολίτη να τους υποδείξει ακόμη και το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.

Οι συνεργοί του έφτασαν στην κατοικία και, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αφαίρεσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα 100.000 ευρώ, οι 40 χρυσές λίρες και τα πολύτιμα αντικείμενα.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του 21χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αγρίνιο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.