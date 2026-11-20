Ο ιπποπόταμος Fiona είχε συγκινήσει ολόκληρο τον κόσμο το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας μόλις 13 κιλά

Την τελευταία της πνοή άφησε η Fiona, ο διάσημος ιπποπόταμος που είχε γίνει παγκόσμιο αστέρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες αφότου κατάπιε ένα πλεκτό σκουφί που επισκέπτης πέταξε κατά λάθος στον χώρο όπου φιλοξενούνταν, στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ.

Η 9χρονη Fiona δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές που προκάλεσε η κατάποση του αντικειμένου, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ειδικών να το απομακρύνουν από τον οργανισμό της.

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«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε μαζί σας τη συνταρακτική είδηση ότι η Fiona δεν τα κατάφερε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ζωολογικός κήπος.

«Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες να απομακρυνθεί το σκουφί από τον οργανισμό της, τελικά αποδείχθηκε αδύνατο να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Η ομάδα μας παρείχε σήμερα την απαραίτητη υποστηρικτική φροντίδα, σε μια προσπάθεια να τη σώσει, ωστόσο οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα και η Fiona δεν ανέκαμψε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απώλειά της βύθισε στη θλίψη τόσο τους φροντιστές της όσο και τους χιλιάδες θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο φόβος για σηψαιμία και οι προσπάθειες των κτηνιάτρων

Η περιπέτεια της Fiona ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου, όταν το πλεκτό σκουφί κατέληξε στον χώρο όπου ζούσε. Από τότε τέθηκε υπό καταστολή και σε καθεστώς 24ωρης παρακολούθησης και φροντίδας.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου είχαν προειδοποιήσει την Τρίτη ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να εμφανίσει σηψαιμία, εάν δεν κατάφερνε να αποβάλει το σκουφί με φυσικό τρόπο.

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Για να τη βοηθήσουν, οι κτηνίατροι της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή και υγρά μέσω του ορθού, προκειμένου να διευκολύνουν τη διέλευση του αντικειμένου από το πεπτικό της σύστημα.

Η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελούσε επιλογή, καθώς η Fiona ήταν πλέον ενήλικος ιπποπόταμος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου.

Οι ειδικοί είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία ότι το σκουφί θα μπορούσε να προκαλέσει απόφραξη του πεπτικού συστήματος, εντερική ενσφήνωση, λοίμωξη και τελικά σηψαιμία.

Από πρόωρο νεογέννητο σε παγκόσμιο αστέρι

Η Fiona είχε γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας μόλις 29 λίβρες, δηλαδή περίπου 13 κιλά.

Η μικροσκοπική τότε ιπποπόταμος συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς μια ολόκληρη ομάδα φροντιστών, κτηνιάτρων, αλλά και νοσηλευτών μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών από παιδιατρικό νοσοκομείο, συνεργάστηκε για να την κρατήσει στη ζωή.

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Η πορεία της παρακολουθήθηκε στενά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Fiona εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζώα του ζωολογικού κήπου.

Μετά το περιστατικό με το σκουφί, οι υπεύθυνοι είχαν χαρακτηρίσει το συμβάν ένα εξαιρετικά απίθανο και παράξενο ατύχημα, απευθύνοντας έκκληση στους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να κρατήσουμε τα ζώα μας ασφαλή, φροντίζοντας να έχετε ασφαλισμένα τα προσωπικά σας αντικείμενα και δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή κοντά στους χώρους όπου φιλοξενούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ζωολογικός κήπος.

Τα συλλυπητήρια της δεύτερης κυρίας των ΗΠΑ

Η είδηση του θανάτου της Fiona προκάλεσε συγκίνηση και πέρα από τα όρια της πόλης του Σινσινάτι.

Η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, δημοσίευσε φωτογραφία του γιου της, ο οποίος ακουμπά το χέρι του στο τζάμι της πισίνας της Fiona, από οικογενειακή επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο.

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«Λυπηθήκαμε πολύ όταν μάθαμε τα νέα για τη Fiona. Η οικογένειά μας αγαπούσε να την επισκέπτεται», έγραψε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Αφτάμπ Πουρεβάλ, αποχαιρέτησε τη Fiona χαρακτηρίζοντάς την «σύμβολο επιμονής και χαράς».

«Η πόλη μας είναι συντετριμμένη, αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευγνώμονες που αποτέλεσε μέρος της ζωής μας και της κοινότητάς μας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τραγικής υπόθεσης με πρωταγωνιστή ζώο. Το 2016 ο γορίλας Harambe είχε θανατωθεί από πυροβολισμούς, όταν ένα τρίχρονο αγόρι είχε καταφέρει να μπει στον χώρο όπου φιλοξενούνταν.