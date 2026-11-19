Την Ελλάδα ως στρατηγική πύλη του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη υπογράμμισε χθες στη Βαρσοβία, κατά την τοποθέτησή του στις εργασίες της 7ης Υπουργικής Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ενώ ο έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος κλήθηκε να μιλήσει για τον Κάθετο Διάδρομο και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης, τόνισε ότι οι στρατηγικές πύλες εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Πριν από έναν χρόνο, στην Αθήνα, η P-TEC έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Αφορά την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την κοινή ευημερία. Σήμερα, στη Βαρσοβία, επαναβεβαιώνουμε ένα μήνυμα που έχει ήδη μετατραπεί σε πράξη. Η Ελλάδα, η Πολωνία και η Βαλτική αποτελούν τις τρεις στρατηγικές πύλες εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Μαζί διαμορφώνουν ένα νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, που βασίζεται στη διαφοροποίηση, τη διασυνδεσιμότητα και την ελευθερία από ενεργειακούς εκβιασμούς», τόνισε ο Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας ως η νότια πύλη της Ευρώπης.

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Ο επόμενος στόχος

Οπως είπε, εννέα χώρες και έντεκα Διαχειριστές συνεργάστηκαν για να καταστήσουν τον Κάθετο Διάδρομο έναν πλήρως λειτουργικό ενεργειακό άξονα Νότου – Βορρά. Επόμενος στόχος είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή δυναμικότητα, ανταγωνιστικές χρεώσεις και μακροπρόθεσμες εμπορικές δεσμεύσεις, σημείωσε ο έλληνας υπουργός, προσθέτοντας ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι κάτι περισσότερο από μια διαδρομή φυσικού αερίου. Είναι ένα γεωπολιτικό έργο. Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και εμβαθύνει τη στρατηγική σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι «το οικονομικό και ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης δεν θα γραφτεί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Θα γραφτεί στη Βαρσοβία, στην Πράγα, στην Μπρατισλάβα, στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στην Αθήνα, στο Ντουμπρόβνικ. Αυτές θα είναι οι μελλοντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας και της ενέργειας, επειδή αυτά τα δύο συνδέονται. Εάν αναπτύξεις το ενεργειακό σου σύστημα και εξασφαλίσεις περισσότερη αξιόπιστη ενέργεια, θα ενισχύσεις την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αύξηση των εισοδημάτων και την αισιοδοξία…».