Πρωτοφανές κύμα αγορών πανικού καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα αλλεπάλληλα τεχνολογικά «εμφράγματα» που έπληξαν κολοσσούς και κρίσιμες κρατικές υποδομές, από τη Microsoft, την Apple και τις τράπεζες μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) έχουν πυροδοτήσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές που σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα.

Υπό τον φόβο μιας γενικευμένης κατάρρευσης ψηφιακών υπηρεσιών, χιλιάδες Αμερικανοί σπεύδουν στα καταστήματα λιανικής και τα πολυκαταστήματα για να γεμίσουν τα καρότσια τους με τρόφιμα μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένο νερό, μπαταρίες και εξοπλισμό επιβίωσης, με τις ηλεκτρογεννήτριες να γίνονται ανάρπαστες σε ολόκληρη τη χώρα.

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Όπως προκύπτει από στοιχεία και αναλύσεις της επενδυτικής τράπεζας Mizuho Securities, η καταναλωτική αυτή φρενίτιδα αποτυπώνεται ήδη εκκωφαντικά στα ταμεία των μεγάλων αμερικανικών αλυσίδων λιανικής, από τα σούπερ μάρκετ χονδρικής μέχρι τα πολυκαταστήματα οικοδομικών υλικών και οικιακού εξοπλισμού. Την ίδια ώρα, τα σενάρια καταστροφολογίας που κατακλύζουν το TikTok και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν το κλίμα ανασφάλειας, παρά τις επίμονες διαβεβαιώσεις της Ουάσινγκτον ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

(Photo by Graham Hughes/NurPhoto)NO USE FRANCE

Σύμφωνα με την έκθεση της Mizuho, η μεταστροφή στην καταναλωτική συμπεριφορά ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου και κλιμακώθηκε ραγδαία τον Νοέμβριο, οδηγώντας σε γενικευμένη αύξηση της κίνησης σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής όπως οι Costco, Sam’s Club (του ομίλου Walmart), Home Depot και Lowe’s.

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Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου είναι το γεγονός ότι η ζήτηση για προϊόντα προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης οδήγησε σε μαζικές ελλείψεις αποθεμάτων: σε μεγάλες πλατφόρμες λιανικής, 21 από τα 26 ακριβότερα μοντέλα γεννητριών που παρακολουθούσαν οι αναλυτές είχαν εξαντληθεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής , ανάμεσά τους και επαγγελματικές γεννήτριες αξίας περίπου 7.000 δολαρίων.

Many Americans are panic-buying and packing their pantries just in case after a wave of tech outages has caused problems of varying severity across the U.S. The companies and agencies involved have not attributed the incidents to cyberattacks. https://t.co/uR10yFeVP0 https://t.co/BgRh1kOFVB — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 19, 2026

Ποια είδη εξαντλούνται;

Στελέχη της αγοράς λιανικής, μιλώντας στο Bloomberg και το ConsumerAffairs, επιβεβαιώνουν την αυξημένη κατανάλωση, σημειώνοντας ότι οι πελάτες αγοράζουν μαζικά ρύζι, κονσέρβες, εμφιαλωμένο νερό, χαρτικά, μπαταρίες και γεννήτριες, τάση που τροφοδοτείται άμεσα από τις προειδοποιήσεις που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους αποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα social media έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης», σημείωσε ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλιντζερ, υπογραμμίζοντας ότι τα καταστήματα τροφίμων χονδρικής αλλά και οι αλυσίδες ειδών σπιτιού και εργαλείων δέχονται το μεγαλύτερο κύμα ζήτησης.