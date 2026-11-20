Τη θέση του Σον Κέρνκρος αναλαμβάνει μεταβατικά η Κίρστεν Ντέιβις από το υπουργείο Πολέμου

Ο διευθυντής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Σον Κέρνκρος, καθαιρέθηκε, ανέφερε χθες Πέμπτη πηγή προσκείμενη στην προεδρία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε «πλήρως» την αποπομπή του διευθυντή κυβερνοασφάλειας, που κρίθηκε ότι στερείτο τις απαραίτητες ικανότητες για τη θέση.

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White House National Cyber Director Sean Cairncross will be leaving his position, a White House official told CBS News. Cairncross’ departure comes as the U.S. reels from a series of technological outages over the last week that have hit Microsoft services, air traffic control systems, banks and the National Security Agency’s internal network. The national cyber director, a Senate-confirmed post, advises the president on cybersecurity and coordinates cyber strategy across the federal government. An attorney, Cairncross has served in the role since August 2025. — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Στον κ. Κέρνκρος είχε ανατεθεί μεταξύ άλλων η διεξαγωγή συνομιλιών για τη ρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ.

Η καθαίρεσή του γίνεται γνωστή με φόντο τα πρόσφατα εκτεταμένα προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών, της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αερομεταφορέων, χρηματοπιστωτικών φορέων και συστημάτων των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως η NSA.

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Θα τον αντικαταστήσει, καταρχήν σε μεταβατικό ρόλο, η Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής (Chief Information Officer) του υπουργείου Πολέμου, πάντα κατά την πηγή στην προεδρία, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

JUST IN: 🇺🇸U.S. National Cyber Director Sean Cairncross is stepping down, per Axios. Trump has picked Kirsten Davies to replace him, with pending Senate approval. Davies advises Defense Secretary Pete Hegseth on technology and cybersecurity. She also previously led global cybersecurity efforts at Unilever. The move comes as the U.S. faces outages affecting critical infrastructure and growing threats from AI-assisted hacking. Two White House officials told Axios that Chief of Staff Stephen Miller pushed for the change. Miller wanted someone with "stronger" cybersecurity credentials. As of last week, VulnCheck had counted more than 100,000 confirmed vulnerabilities in 2026, more than double last year’s 48,000. Διαφήμιση November 20, 2026

Η αναδιοργάνωση αυτή παρουσιάστηκε ως ενίσχυση της ομάδας που είναι αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια της κυβέρνησης Τραμπ, στο πλευρό ιδίως του διευθυντή των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) Τζέι Κλέιτον και του συμβούλου εθνικής ασφαλείας —και υπουργού Εξωτερικών— Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κ. Κέρνκρος ήταν στέλεχος του κομματικού μηχανισμού, της ρεπουμπλικανικής εθνικής επιτροπής προτού του ανατεθεί ο ρόλος που ασκούσε μέχρι χθες. Ο διορισμός του προσώπου που θα τον διαδεχθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, την οποία οι ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν ως τις αρχές Ιανουαρίου.