Τιμάται η μνήμη της Αγίας Θέκλας και των δέκα συν αυτή ασκητριών από την Περσία

Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη της Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων – Δινάχ. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα ακόλουθα:

Δεναχίς,

Δεναχίδα.

Θέκλαν, Βαουθᾶν, Δεναχίδα παρθένους

Οι Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις (ή Δινάχ), Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ ήταν ασκήτριες χριστιανές γυναίκες από την Περσία. Διατάχθηκαν από τον βασιλιά των Περσών να προσκυνήσουν τη φωτιά και επειδή δεν δέχτηκαν, τεμαχίστηκαν όλες με τα ξίφη των στρατιωτών.

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