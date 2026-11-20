Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές εκκρεμότητες του 2026 - Πώς οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, οι γονικές παροχές, οι ανακαινίσεις και οι διορθώσεις στο Ε9 μπορούν να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις

Πέντε κινήσεις πριν από την εκπνοή του 2026 μπορούν να γλιτώσουν τους φορολογούμενους από έξτρα φόρους στους λογαριασμούς της Εφορίας το 2027. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους να κλείσουν εκκρεμότητες, να καλύψουν κενά στις ηλεκτρονικές αποδείξεις, να αποφύγουν τις παγίδες των τεκμηρίων και να αξιοποιήσουν φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει.

Τα 5 SOS για ηλεκτρονικές αποδείξεις, ανακαινίσεις, γονικές παροχές και Ε9

Οι πέντε κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον φορολογικό λογαριασμό του 2027 είναι οι εξής:

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Ηλεκτρονικές αποδείξεις και το πέναλτι του 22%. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές για καταναλωτικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό τα 20.000 ευρώ. Διαφορετικά, η Εφορία επιβάλλει πρόσθετο φόρο 22% στο ποσό που λείπει. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ χρειάζεται ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.000 ευρώ. Εάν έχει συγκεντρώσει μόλις 4.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 440 ευρώ. Από την υποχρέωση εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025 δείχνουν ότι το πέναλτι για όσους δεν κάλυψαν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών έφθασε συνολικά τα 86,04 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι συγκεκριμένες δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού. Πληρωμές σε επαγγελματίες για έκπτωση έως 5.000 ευρώ από το εισόδημα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες επαγγελματιών, όπως υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και κομμωτών, κρύβουν πρόσθετο φορολογικό όφελος. Το 30% των σχετικών δαπανών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο όριο έκπτωσης τις 5.000 ευρώ τον χρόνο. Έτσι, φορολογούμενος που έχει πληρώσει ηλεκτρονικά 3.000 ευρώ για επιλέξιμες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει το φορολογητέο εισόδημά του κατά 900 ευρώ. Η ρύθμιση έχει παραταθεί και για το 2027. Γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων. Όσοι απέκτησαν ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν έως το τέλος του έτους ακίνητο ή αυτοκίνητο χωρίς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να δικαιολογούν τη δαπάνη μπορούν να αξιοποιήσουν χρηματικές γονικές παροχές ή δωρεές για να καλύψουν τη διαφορά. Για συγγενείς της πρώτης κατηγορίας ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα μεταφέρονται μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ. Για να καλυφθεί το τεκμήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος είχε λάβει τα χρήματα πριν πραγματοποιήσει την αγορά. Ανακαινίσεις που φέρνουν μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ. Φορολογικό μπόνους μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι πραγματοποιούν εργασίες επισκευής, ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. Η μείωση του φόρου μπορεί να φθάσει συνολικά τις 16.000 ευρώ, κατανεμημένη σε πέντε χρόνια, με ανώτατο ποσό τις 3.200 ευρώ ετησίως. Βασικές προϋποθέσεις είναι οι δαπάνες να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, να υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά και η εξόφληση να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Διορθώσεις στο Ε9 για να μην φουσκώσει ο ΕΝΦΙΑ. Μια λανθασμένη καταχώριση στην περιουσιακή εικόνα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο φόρο ακινήτων. Τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητα, όροφος, ποσοστό συνιδιοκτησίας και εμπράγματα δικαιώματα είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ημιτελή ακίνητα, καθώς και στις περιπτώσεις ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Η διόρθωση ανακριβών στοιχείων μπορεί να περιορίσει τον ΕΝΦΙΑ του 2027.