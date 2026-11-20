Το μακάβριο ρεκόρ εκτελέσεων μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος κατέρριψε το βράδυ της Πέμπτης 19/11 η πολιτεία της Φλόριντα, προχωρώντας στην 20ή θανατική εκτέλεση για το 2026.

Πρόκειται για τον 71χρονο Τόμας Μίτσελ Όβερτον, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στον θάλαμο εκτελέσεων, 35 χρόνια μετά από μια άγρια διάρρηξη σε κατοικία στα Φλόριντα Κις, κατά τη διάρκεια της οποίας στραγγάλισε μέχρι θανάτου ένα ζευγάρι, με τη γυναίκα να διανύει τότε τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

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Στα τελευταία του λόγια, λίγο πριν του χορηγηθεί η θανατηφόρα ένεση, ο Όβερτον αρνήθηκε την ενοχή του για τα αποτρόπαια εγκλήματα. «Δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Δεν σκότωσα τους ΜακΆιβορ», δήλωσε. Αμέσως μετά τη χορήγηση της ουσίας, άρχισε να αναπνέει με δυσκολία και να αγκομαχά για περίπου ένα λεπτό προτού ακινητοποιηθεί. Αφού σωφρονιστικός υπάλληλος τον κάλεσε ονομαστικά και τον ταρακούνησε χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση, ο γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του στις 18:19 τοπική ώρα.

RECORD EXECUTION | Florida carried out its 20th execution of the year Thursday — a man convicted of murdering a pregnant woman and her husband during a 1991 home invasion in the Florida Keys. https://t.co/CY4lcIIj28 — WPEC CBS12 News (@CBS12) November 20, 2026

Το αποτρόπαιο έγκλημα του 1991



Ο Όβερτον είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του Μάικλ και της Σούζαν ΜακΆιβορ, καθώς και του αγέννητου γιου τους, τον Αύγουστο του 1991, έπειτα από εισβολή στο σπίτι τους στην περιοχή Ταβερνιέ.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, η Σούζαν ΜακΆιβορ είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε, ενώ από στραγγαλισμό έχασε τη ζωή του και ο σύζυγός της. Οι ιατροδικαστές είχαν εκτιμήσει τότε ότι το αγέννητο αγοράκι της 8 μηνών εγκύου γυναίκας είχε επιζήσει για περίπου 30 λεπτά μετά τον θάνατο της μητέρας του. Παρότι η σήμανση είχε συλλέξει γενετικό υλικό από τον τόπο του εγκλήματος, η ταυτοποίηση και η σύλληψη του δράστη κατέστησαν δυνατές πέντε χρόνια αργότερα, καθώς αρχικά δεν υπήρχε αντιστοιχία στις βάσεις δεδομένων της πολιτείας.

Διπλές εκτελέσεις την ίδια ημέρα στις ΗΠΑ

Όπως μετέδωσε το NBC News, η εκτέλεση-ρεκόρ στη Φλόριντα συνέπεσε χρονικά με ακόμη μία θανατική εκτέλεση που προγραμματίστηκε για την ίδια ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στο Τέξας, όπου οι αρχές δρομολόγησαν τη θανάτωση με θανατηφόρα ένεση ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία κοσμηματοπώλη στο Χιούστον, κατά τη διάρκεια ληστείας διαμαντιών αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

