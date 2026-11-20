Με την «Ατζέντα 2030» να περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναδεικνύει την καινοτομία, την τεχνολογική αναβάθμιση και την εξωστρέφεια των Ενόπλων Δυνάμεων ως βασικούς πυλώνες για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης και σύγχρονης αποτρεπτικής δύναμης.

Ο φετινός εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου, αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τις «πύλες» του, παρουσιάζοντας στο κοινό τις νέες δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Σήμερα 20/11 και αύριο 21 Νοεμβρίου, μαθητές και πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογική εξέλιξη των στρατιωτικών μέσων, αλλά και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναμόρφωση των αμυντικών υποδομών και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής καινοτομίας.

Άλλωστε, η «Ατζέντα 2030», η νέα Δομή Δυνάμεων, η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, η ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και η λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός ευρύτερου μετασχηματισμού.

Η «Ατζέντα 2030» στο κοινό

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, θα παρουσιαστούν μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

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Η έκθεση αναδεικνύει, επίσης, τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ενεργότερο ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», η οποία συνδέει τη νέα Δομή Δυνάμεων με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας και τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ως μέρος της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Από την εθνική μνήμη στη νέα γενιά

Η πρωτοβουλία του υπουργείου δεν περιορίζεται στην παρουσίαση οπλικών συστημάτων. Για πρώτη φορά μαθητές σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο του ΥΠΕΘΑ σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τους οποίους και θα υποδεχθεί ο κ. Δένδιας στο Στρατόπεδο «Παπάγου», ενώ θα ξεναγηθούν στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» από τον γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

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Η Κιβωτός, αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας, δίνει στον εορτασμό τη διάσταση της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, όπου δημιουργείται ένας νέος πνεύμονας πρασίνου.

Επιπλέον, ανήμερα του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, αύριο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, οι πύλες του υπουργείου θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο υπουργός θα παραστεί στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εορτασμός συνδυάζει την τιμή στην ιστορική διαδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων με την προβολή της νέας τους εποχής: μιας εποχής που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030», στηρίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.