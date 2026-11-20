Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών

Σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Στα δυτικά τμήματα και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές που θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, κυμαινόμενη στα βόρεια από 18 έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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Βροχές στα δυτικά

Όπως επισημαίνει το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 23, στην Ήπειρο από 10 έως 19, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στην Κρήτη από 11 έως 28, στα Επτάνησα από 15 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 4-5 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση έως 6 μποφόρ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4-5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 22-23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21-22 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες για φθινόπωρο

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 27°C, με υψηλές τιμές στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη βόρεια Κρήτη. Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Δίον Πιερίας με 27,5°C. Ακολούθησαν το Μακροχώρι Βέροιας και ο Νεροκούρος Χανίων με 26,9°C, η Λάρισα με 26,8°C, ενώ 26,7°C σημειώθηκαν στις Σπέτσες, τις Αιγιές Γυθείου, τη Νέα Μάκρη Αττικής και τον Βόλο.