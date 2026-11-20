Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, τονίζοντας πως «δεν θα γίνει ποτέ»

Να βάλει τέλος στη συζήτηση που άνοιξαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος διερωτήθηκε «γιατί να μην πάμε πιο δεξιά;», επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το πρωί της Παρασκευής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε σαφείς αποστάσεις από την τοποθέτηση του βουλευτή, ξεκαθαρίζοντας ότι μια τέτοια κατεύθυνση δεν αποτελεί επιλογή της ΝΔ και δεν πρόκειται να αποτελέσει στο μέλλον.

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«Δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις δηλώσεις που έγιναν το βράδυ της Πέμπτης και προκαλώντας συζητήσεις για τον πολιτικό προσανατολισμό του κυβερνώντος κόμματος.

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί προς μια πιο δεξιά πολιτική κατεύθυνση, επικαλούμενος τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας σε κρίσιμα ζητήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εξωτερική πολιτική.

«Δεν θα γίνει ποτέ, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων, όπως η εξωτερική πολιτική, που σε επτά χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη Μεταπολίτευση. Θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;», σημείωσε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας τέτοιας πολιτικής.

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Η δήλωση Καλογερόπουλου που «άναψε τα αίματα»

Το ενδεχόμενο συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα του κόμματος έθεσε ο βουλευτής της ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καλογερόπουλος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Tonight» του Mega News, το βράδυ της Πέμπτης.

Η συζήτηση αφορούσε τις πολιτικές ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν μετά τις επόμενες εκλογές και τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο βουλευτής αναφέρθηκε στη στάση των υπόλοιπων κομμάτων απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι οι προεκλογικές τοποθετήσεις δεν προδικάζουν απαραίτητα τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την κάλπη.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα γιατί η ΝΔ να μην εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, εφόσον δεν διαφαίνεται διάθεση συνεργασίας από άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Τη Νέα Δημοκρατία, αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.