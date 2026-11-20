Στο 29,5% υποχωρεί η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία απέχει πλέον 31 έδρες από την αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Metron Analysis για το MEGA

Μια κυβέρνηση που πιέζεται και μια κοινωνία που αρχίζει να βλέπει διαφορετικά το σενάριο συνεργασίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,5%, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% (που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο).

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Το ποσοστό μεταφράζεται σε 120 έδρες, δηλαδή 31 λιγότερες από την αυτοδυναμία. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 15,3% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, με την επίδοσή τους ελαφρά ενισχυμένη και την απόστασή τους να μένει στις δύο μονάδες.

Το ΚΚΕ έχει 6,2%, η Ελληνική Λύση 5,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8%. Η Συμμαχία Ελλήνων μπαίνει στη Βουλή με 3,3%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι 12,2% (11,6% τον προηγούμενο μήνα) και προέρχεται κυρίως από την «γκρίζα ζώνη» (69%), δηλαδή από όσους δεν ψήφισαν ή δεν θυμούνται τι ψήφισαν το 2023.

Από τη ΝΔ του 2023 προέρχεται το 13%, από τον ΣΥΡΙΖΑ το 5% και από το ΠΑΣΟΚ το 3%. Στις συσπειρώσεις, η ΝΔ κρατά το 71,8% των ψηφοφόρων της, αισθητά λιγότερο από το 79,7% του Οκτωβρίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ συσπειρώνει το 67,7% (68% πριν από έναν μήνα).

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Η εικόνα ερμηνεύεται από το κοινωνικό κλίμα, το οποίο χειροτερεύει ελαφρά. Το 67,9% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση (65% τον Οκτώβριο), ενώ το 49,9% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη θέση από πριν από έναν χρόνο. Στις αναφορές των προβλημάτων της χώρας η ακρίβεια ανεβαίνει στο 55% (από 52%), ενώ αυξημένες είναι κι οι αναφορές στη διαφθορά (σε 15% από 11%).

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα που αφορά την αυτοδυναμία. Οι υποστηρικτές των κυβερνήσεων συνεργασίας προηγούνται με 51,6% έναντι 45,4% υπέρ των αυτοδύναμων, κάτι που δεν είχε συμβεί από τον Ιούνιο. Τον Οκτώβριο το σκορ ήταν 49% προς 48% υπέρ της αυτοδυναμίας και τον Σεπτέμβριο 51% προς 46%. Η μετατόπιση φαίνεται σε όλο το φάσμα. Στους κεντρώους η αυτοδυναμία πέφτει στο 46,3% από 51,5% και οι συνεργασίες περνούν μπροστά με 51,5%. Στους κεντροδεξιούς υποχωρεί στο 67,6% από 76,5%, ενώ στην Αριστερά οι συνεργασίες φτάνουν το 79,9%.

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Η προτίμηση αυτή έχει, βεβαίως, κομματικό πρόσημο. Η ΝΔ συγκεντρώνει το 45,1% στην πρόθεση ψήφου όσων θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά μόλις 6,3% όσων προτιμούν συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ έχει το αντίστροφο προφίλ, με 12,8% στους οπαδούς των συνεργασιών και 9,2% στους οπαδούς της αυτοδυναμίας.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι έκπληξη ότι οι προβλέψεις για την επόμενη μέρα δείχνουν αβεβαιότητα.

Το 64,4% θεωρεί ότι θα χρειαστεί να ξαναγίνουν εκλογές (69% τον Οκτώβριο) και το 32,2% ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση (28%). Από αυτούς που βλέπουν κυβέρνηση, το 55,4% τη θεωρεί αυτοδύναμη και το 43,8% συνεργασίας, από 59% και 40% τον προηγούμενο μήνα. Οσοι περιμένουν σχηματισμό κυβέρνησης δίνουν στη ΝΔ 31,9% στην πρόθεση ψήφου, ενώ όσοι περιμένουν δεύτερες κάλπες 20%.