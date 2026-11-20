Το πολυτελές ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας αναμένεται να πραγματοποιήσει την επίσημη άφιξή του στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2027

Το Zeekr 9X, λειτουργώντας ως η ναυαρχίδα της εταιρείας Zeekr, εγκαινιάζει επίσημα την παρουσία της μάρκας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεγάλων SUV πολυτελείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτυγχάνει να συνδυάσει την προηγμένη τεχνολογία με μια ολοκληρωμένη εμπειρία μετακίνησης, η οποία θέτει ως βασική προτεραιότητα την άνεση για κάθε επιβάτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Ειδικότερα, η έκδοση Ultra AWD, η οποία προορίζεται για την ελληνική αγορά, συνδυάζει την ξεχωριστή αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία που προσφέρει ένας δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επέκταση της αυτονομίας του οχήμ

Οι γενναιόδωρες διαστάσεις του οχήματος ολοκληρώνουν την εικόνα του: το συνολικό μήκος ανέρχεται στα 5.239 χλστ., ενώ το πλάτος του φτάνει τα 2.029 χλστ. χωρίς τους καθρέφτες, μέγεθος που αυξάνεται στα 2.290 χλστ. όταν συνυπολογιστούν οι καθρέφτες. Παράλληλα, το μεταξόνιο του οχήματος ορίζεται στα 3.169 χλστ.

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Στο εσωτερικό, η διαμόρφωση 2+2+2 διαθέτει στη δεύτερη σειρά δύο ανεξάρτητα καθίσματα τύπου Co-Pilot. Τα συγκεκριμένα καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, λειτουργία μνήμης και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Αντίστοιχα, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και λειτουργία μνήμης. Επιπλέον, τόσο τα καθίσματα της πρώτης όσο και της δεύτερης σειράς προσφέρουν στους επιβάτες δυνατότητες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ.

Το σύστημα Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων. Το Zeekr 9X είναι ένα ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας (Extended Range EV – EREV). Ο βενζινοκινητήρας μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας. Το σύστημα διαθέτει τετρακίνηση, μετάδοση μίας σταθερής σχέσης και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

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Το μοντέλο 9X έχει σχεδιαστεί με κύριο στόχο να προσφέρει στον οδηγό του αίσθημα αυτοπεποίθησης, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, καθώς και κορυφαίες επιδόσεις σε σχεδόν κάθε οδηγικό περιβάλλον. Στην καρδιά αυτής της ολοκληρωμένης οδηγικής εμπειρίας βρίσκεται το προηγμένο σύστημα οδήγησης 3+7 Drive Mode. Το εν λόγω σύστημα συνδυάζει τρία διακριτά προφίλ λειτουργίας, τα οποία είναι το Comfort, το Economy και το Sport, προοριζόμενα για την καθημερινή οδήγηση. Παράλληλα, το σύστημα ενσωματώνει επτά λειτουργίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εδάφη και ποικίλες συνθήκες, όπως το γρασίδι, το ελαφρύ ή το βαρύ χιόνι, η λάσπη, η άμμος, οι πέτρες ή το πολύ ανώμαλο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του οχήματος σε κάθε διαδρομή που πραγματοποιείται.

Οι δύο οθόνες OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3,5K, με δύο επεξεργαστές Snapdragon 8295, εκτείνονται οριζόντια στο ταμπλό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων στην αντιθαμβωτική οθόνη 13 ιντσών και το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 47 ιντσών φέρνουν τις πληροφορίες οδήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το σύστημα πολυμέσων HMI 5.0 επιτρέπει την εξατομίκευση του περιβάλλοντος χειρισμού.

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Στην καθημερινή χρήση, το ψηφιακό κλειδί, ο φωνητικός βοηθός που λειτουργεί και εκτός σύνδεσης, το Apple CarPlay™ και το Android Auto™ διευκολύνουν την πρόσβαση σε λειτουργίες του αυτοκινήτου και του τηλεφώνου. Οι ενημερώσεις λογισμικού γίνονται εξ αποστάσεως (OTA). Το προαιρετικό πακέτο συνδεσιμότητας Premium προσθέτει υπηρεσίες streaming και Wi-Fi hotspot.

Στη δεύτερη σειρά, η συρόμενη και αναδιπλούμενη OLED 17 ιντσών συνδυάζεται με τη λειτουργία Theater. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους αποσπώμενη οθόνη χειρισμού στην κονσόλα και δύο θύρες USB-C ισχύος έως 100 W η καθεμία για τις συσκευές τους.

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τύπου NMC (νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου) και έχει μεικτή χωρητικότητα 55,1 kWh. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 180 χλμ., με συνολική αυτονομία έως 750 χλμ. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 897 PS (660 kW) και η μέγιστη ροπή συστήματος 935 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,1 δευτ. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα. Η συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 26,5 kWh/100 χλμ. και η Κατανάλωση καυσίμου (σταθμισμένη συνδυασμένη): 1,98 λτ./100 χλμ. Οι συνδυασμένες εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 45 γρμ./χλμ.

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Το Zeekr Assisted Drive περιλαμβάνει προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, καθώς και προσαρμοζόμενο cruise control για τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας ενεργοποιείται κατόπιν εντολής του οδηγού.

Το Highway Navigation Assist αξιοποιεί το LiDAR της οροφής και τον επεξεργαστή NVIDIA DRIVE Thor για να χαρτογραφεί το περιβάλλον του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

Το Intelligent Self-Parking System υποστηρίζει αυτόματους ελιγμούς στάθμευσης. Η λειτουργία απομακρυσμένης στάθμευσης απαιτεί Digital Key 3.0 ή νεότερη έκδοση και συμβατή συσκευή Apple iOS. Κατά τη ρυμούλκηση, το Trailer Sway Mitigation συμβάλλει στον περιορισμό της ταλάντωσης του ρυμουλκούμενου.

Διαθέσιμες εκδόσεις και γκάμα

Στην Ελλάδα το Zeekr 9X διατίθεται στην έκδοση Ultra AWD 6-seater. Η βασική διαμόρφωση συνδυάζει εξωτερικό χρώμα Crystal White, εσωτερικό Charcoal Black με δέρμα Nappa και επιμέρους στοιχεία PVC, ζάντες Galaxy 22 ιντσών και φινίρισμα σατινέ χρωμίου στη μάσκα και στην πίσω κολόνα.

Το Zeekr 9X Ultra AWD είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ. Η άφιξή του στην ελληνική αγορά αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.