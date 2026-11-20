Περισσότεροι από 100 κάτοικοι απομακρύνονται από το κτίριο και μεταφέρονται σε ξενοδοχεία, καθώς οι τεχνικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τμήματα του κτιρίου δεν είναι ασφαλή

Μια ισχυρή έκρηξη που μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά μια πολυκατοικία σε σωρό ερειπίων βύθισε στο πένθος την πρωτεύουσα της Γεωργίας. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή Πονιτσάλα (Ponichala) της Τιφλίδας, όταν τμήμα πενταώροφου κτιρίου κατέρρευσε, παγιδεύοντας ενοίκους κάτω από τα συντρίμμια. Ο τραγικός απολογισμός είναι έξι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την τραγική εξέλιξη επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλκχάν Ταμαζασβίλι, ανακοινώνοντας ότι οι διασώστες ανέσυραν έξι σορούς από τα ερείπια. Την ίδια ώρα, η επιχείρηση διάσωσης σημαδεύτηκε και από μια συγκλονιστική στιγμή ελπίδας, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών εντοπίστηκε ζωντανό και απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολύωρες προσπάθειες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Απεγκλωβίστηκε ζωντανό κοριτσάκι τριών ετών

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης ήταν ο απεγκλωβισμός ενός κοριτσιού μόλις τριών ετών, το οποίο εντοπίστηκε ζωντανό έπειτα από αρκετές ώρες προσπαθειών.

Η διάσωσή του προκάλεσε χειροκροτήματα από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις στο σημείο.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Γεωργίας, 1TV, οι γιατροί της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ingorokva ανέφεραν ότι η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή, ενώ οι εξετάσεις δεν έδειξαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Τεϊμουράζ Μεγκβρισεβίλι, μία από τις γυναίκες που ανασύρθηκαν νεκρές εκτιμάται ότι ήταν η μητέρα του κοριτσιού.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη – Τι αναφέρουν οι αρχές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η έκρηξη σημειώθηκε στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, όταν ένας ένοικος επιχείρησε να ενεργοποιήσει θερμαντική συσκευή φυσικού αερίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, η εταιρεία παροχής φυσικού αερίου Tbilisi Energy παρουσίασε διαφορετικά στοιχεία για το διαμέρισμα που θεωρείται πιθανή εστία της έκρηξης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν καταχωρισμένο ως μη κατοικούμενο και δεν είχε καταγράψει κατανάλωση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε καταφέρει ακόμη να πραγματοποιήσει αυτοψία στο κατεστραμμένο ακίνητο.

Περισσότερες από 100 οικογένειες απομακρύνονται από το κτίριο

Οι συνέπειες της έκρηξης δεν περιορίζονται στους νεκρούς και τους τραυματίες.

Ο δήμαρχος της Τιφλίδας, Κάχα Καλάτζε, ανακοίνωσε ότι 28 οικογένειες, δηλαδή περισσότεροι από 100 κάτοικοι, θα μεταφερθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία.

Η απόφαση ελήφθη μετά από τεχνικούς ελέγχους, οι οποίοι έδειξαν ότι δύο τμήματα του κτιρίου δεν είναι ασφαλή για κατοίκηση.

Σε εξέλιξη η ποινική έρευνα

Οι γεωργιανές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

Ο εισαγγελέας Λεβάν Βεπκβάντζε επιβεβαίωσε την έναρξη της έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας και την ασφάλεια του κτιρίου.