Η Bugatti έχει επιτύχει μια σημαντική μείωση στον μέσο όρο ηλικίας των αγοραστών που επιλέγουν τα οχήματά της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέθεσε η ίδια η φίρμα, πριν από μερικά χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των ιδιοκτητών της ακριβοθώρητης εταιρείας ανερχόταν στα 52 έτη. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον στα 42 έτη. Τη συγκεκριμένη πληροφορία γνωστοποίησε ο Σάσα Ντέρκινγκ, ο οποίος κατέχει τη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Bugatti για την αμερικανική αγορά, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο ABC News. Ο κ. Ντέρκινγκ επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η γαλλική εταιρεία καταφέρνει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους νεότερους σε ηλικία εκατομμυριούχους αγοραστές. Παράλληλα με τη μεταβολή στο ηλικιακό προφίλ του πελατολογίου της, η Bugatti παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πιστότητας ανάμεσα στους υφιστάμενους πελάτες της, οι οποίοι συνεχίζουν να επιλέγουν τη μάρκα.

Περίπου το 35% των ιδιοκτητών διαθέτει δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα της μάρκας, ενώ σχεδόν το 70% όσων έχουν παραγγείλει την Tourbillon, είναι ήδη πελάτες της εταιρείας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Doering, ένας πελάτης στη Βόρεια Αμερική έχει στην κατοχή του 14 Bugatti. Πάντως, ο επικεφαλής της Bugatti ανέφερε προσφάτως, ότι η ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν πρέπει να προσπαθούν να αντιγράψουν τους Κινέζους, αλλά να δημιουργήσουν αυτοκίνητα με πιο ξεχωριστή ταυτότητα και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη. Είναι ενδεικτικό ότι οι πωλήσεις της φίρμας υποστηρίζονται σημαντικά από την αγοράς της Αμερικής, που αντιπροσωπεύει περίπου το 35% έως 45% των πωλήσεων της Bugatti.

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