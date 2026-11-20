Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 30 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στην πόλη Φοντενέ-σου-Μπουά, στην περιοχή Βαλ-ντε-Μαρν της Γαλλίας, ανατολικά του Παρισιού.

Τον τραγικό απολογισμό επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται και 15 πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρα προκειμένου να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

One dead, 30 injured in #France building #fire The fire broke out on Thursday at 1 Rue Martin-Luther-King in Fontenay-sous-Bois. #AletihadNewsCenter #Europe — Aletihad English (@AletihadEn) November 20, 2026