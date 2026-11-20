Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν περιθώριο μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου

Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν περιθώριο μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει παράταση της αρχικής προθεσμίας, η οποία έληγε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, δίνοντας δύο επιπλέον ημέρες στους ενδιαφερόμενους.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας:

https://transfer.it.minedu.gov.g

Οι φοιτητές συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος.

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία αφορά φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιστάσεις.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση.

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Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται από το άρθρο 79 του νόμου 4692/2020, όπως ισχύει, καθώς και από την υπουργική απόφαση 148236/Ζ1/30-10-2020.

Τι ισχύει για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις

Σε περίπτωση που στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή δεν λειτουργεί αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ με εκείνο στο οποίο εισήχθη ή φοιτά, προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Ωστόσο, η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση του αιτήματος.

Προσοχή στην προθεσμία – Τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση θα πρέπει να ολοκληρώσουν σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έως τις 14:00, όλα τα απαραίτητα βήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Στην πλατφόρμα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να μην αφήσουν την υποβολή για την τελευταία στιγμή, καθώς σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας.