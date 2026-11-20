Οι αστρολογικές προβλέψεις για τα δώδεκα ζώδια αναδεικνύουν μια ημέρα γεμάτη από επαγγελματικές προκλήσεις, συναισθηματικές μεταπτώσεις και απρόσμενες κοινωνικές επαφές

Η σημερινή ημέρα φέρνει εξελίξεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, με κάθε ζώδιο να καλείται να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για ορισμένους, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αισθηματικά, με πιθανές επανασυνδέσεις, φλερτ αλλά και απρόσμενες απογοητεύσεις, ενώ για άλλους η δουλειά και οι καθημερινές υποχρεώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η παραγωγικότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ανάγκη για αλλαγές διαμορφώνουν το σκηνικό της ημέρας. Τι προβλέπεται για το δικό σας ζώδιο; Διαβάστε τις αναλυτικές ημερήσιες προβλέψεις από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και δείτε τι επιφυλάσσουν τα άστρα για τον έρωτα, την εργασία και την προσωπική σας ζωή.

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Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα θα καταφέρετε να βγείτε από μια μακροχρόνια διένεξη με τους άλλους με ελάχιστες συνέπειες. Αιτία της λύσης των διαφορών αποτελεί ένα κοινό πρότζεκτ που σας ένωσε, χωρίς να έχετε άλλες εναλλακτικές για να το αποφύγετε.

Σύντομα θα βρεθείτε να συζητάτε μαζί τους σαν παλιοί φίλοι, γεγονός που θα βοηθήσει ώστε η έχθρα να σβήσει σταδιακά.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Θα βρείτε τη λύση σε ένα αρκετά δύσκολο πρότζεκτ σήμερα. Ακόμα κι αν είστε καιρό χωρισμένοι από το έτερόν σας ήμισυ, τώρα θα βρείτε μια αφορμή για να το πλησιάσετε ξανά.

Ένας φίλος θα προσφερθεί να σας βοηθήσει, όμως στην πραγματικότητα ενδέχεται να ενεργεί εις βάρος σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Σήμερα θα βιώσετε μια έντονη μελαγχολία που πηγάζει από τα συναισθηματικά σας προβλήματα. Το πρόσωπο που έχετε επιλέξει για σύντροφο θα σας απογοητεύσει, καθώς θα θελήσει ξαφνικά να τερματίσει τη σχέση σας.

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Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Θα επιλέξετε να δουλέψετε με έντονους ρυθμούς σήμερα. Θα θελήσετε να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμα κι αν χρειαστεί να παραλείψετε το μεσημεριανό σας ή άλλες συνήθειες.

Οι θυσίες σας τελικά θα έχουν αποτέλεσμα.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Μια διάθεση απαισιοδοξίας θα σας διακατέχει. Αν αφεθείτε σε αυτή για μεγάλο διάστημα, ίσως ξεχάσετε τους σημαντικούς λόγους που σας δίνουν κίνητρο κάθε μέρα.

Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, γιατί προς το απόγευμα θα παρουσιαστούν ευκαιρίες για να χαμογελάσετε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η μέρα σας φαίνεται ατελείωτη και μονότονη. Στη δουλειά θα χρειαστεί να επαναλάβετε αρκετές φορές τα ίδια καθήκοντα, ακούγοντας και επαναλαμβανόμενα σχόλια από συναδέλφους.

Προς το απόγευμα θα αναζητήσετε κάτι πιο διασκεδαστικό, που θα σας χαρίσει την ενέργεια που σας λείπει.

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Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Σήμερα θα χρειαστεί να μιλήσετε με αλαζονικούς ανθρώπους. Μη διστάσετε να τους κολακεύσετε ή να τους πείτε θετικά σχόλια, γιατί διαφορετικά δεν θα πάρετε αυτό που θέλετε.

Έτσι θα κερδίσετε έστω και προσωρινά την προσοχή τους και ό,τι καλύτερο μπορείτε.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Η μέρα σας χαρακτηρίζεται από μεγάλη παραγωγικότητα. Θα ολοκληρώσετε κάθε εργασία που σας ανατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, θα συζητήσετε με συναδέλφους για ζητήματα που σας απασχολούν και θα κάνετε μια διαδικτυακή αναζήτηση για κάτι που σας ενδιαφέρει.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Μην εκπλαγείτε αν αντιμετωπίσετε προβλήματα υγείας, κυρίως με το πεπτικό σύστημα. Έχετε τη συνήθεια να καταναλώνετε φαγητά χαμηλής διατροφικής αξίας.

Ως το απόγευμα, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τα δύσκολα και η διάθεσή σας θα βελτιωθεί.

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Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Θα αποφασίσετε να αλλάξετε τους προσωπικούς σας χώρους, αρνούμενοι τη βοήθεια ειδικού. Το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει, αφού θα επιδείξετε το προσωπικό σας γούστο και θα δείξετε προσοχή στη λεπτομέρεια.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Θα είστε εξαιρετικά δημοφιλείς ανάμεσα σε άτομα του αντίθετου φύλου. Προσωρινά θα ξεχάσετε τον σύντροφό σας και θα αφεθείτε στο φλερτ.

Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα, όμως, θα σας επαναφέρει στην πραγματικότητα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η φαντασία σας θα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Θα φαντάζεστε πως βρίσκεστε σε παραλία, ενώ στην πραγματικότητα είστε πνιγμένοι στη δουλειά ή στην κίνηση.

Το ονειροπόλο βλέμμα σας θα τραβήξει την προσοχή των άλλων. Είναι σαφές ότι χρειάζεστε διακοπές.