Η πλατφόρμα απαγορεύει πλέον στους ιδιοκτήτες να επιβάλλουν αυθαίρετες χρηματικές ποινές ή να ζητούν από τους ενοικιαστές εργασίες που υπερβαίνουν το λογικό, βάσει της νέας πολιτικής της

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αναθεωρούν το πλαίσιο λειτουργίας τους, βάζοντας τέλος στις υπερβολικές αξιώσεις ορισμένων ιδιοκτητών που ζητούσαν από τους φιλοξενούμενους να παραδίδουν το κατάλυμα σε άψογη κατάσταση πριν την αποχώρησή τους. Η εταιρεία επιβάλλει πλέον συγκεκριμένα όρια στις απαιτήσεις των οικοδεσποτών.

Βάσει της νέας πολιτικής, οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν αυθαίρετες χρηματικές ποινές ή να ζητούν από τους ενοικιαστές εργασίες που υπερβαίνουν το λογικό. Όσοι διαμένουν σε κατάλυμα και καταβάλλουν ήδη τέλος καθαριότητας δεν θα έρχονται αντιμέτωποι με αιτήματα τύπου «καθαρίστε το σαν να μην περάσατε ποτέ». Ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει πλέον κανένα δικαίωμα για τέτοιες αξιώσεις.

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Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα των οικοδεσποτών να θέτουν κανόνες για τα ακίνητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί παραμένουν εντός εύλογων πλαισίων.