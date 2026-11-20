Ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο υποχώρησε κατά 5,04 τοις εκατό ενώ οι απώλειες στη Σεούλ και την Ταϊπέι ήταν 5,61 και 6,63 τοις εκατό αντίστοιχα στις συναλλαγές

Τα ασιατικά χρηματιστήρια επιταχύνουν σήμερα την πτώση τους στο τέλος των συναλλαγών, επηρεασμένα αρνητικά από την κατρακύλα των μετοχών τεχνολογίας, καθώς η επιτυχημένη εισαγωγή του αμερικανικού κολοσσού Anthropic στο χρηματιστήριο δεν ήταν αρκετή για να διαλύσει τις επίμονες ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Γύρω στις 07:48 (ώρα Ελλάδας) στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei έχανε 5,04% στις 56.443,43 μονάδες. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 5,61%. Το Χρηματιστήριο της Ταϊπέι σημείωνε πτώση 6,63%.

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