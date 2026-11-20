Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραυματίας φέρει κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Υγεία μετά τη σύγκρουση στη Βούλα

Η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται πολυτραυματίας στο νοσοκομείο Υγεία, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο στην περιοχή της Βούλας, την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνει μπει στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Χριστίνας Βακάκη, η οποία είναι κόρη του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, Απόστολου Βακάκη. Τώρα η κατάστασή της είναι σταθεροποιημένη.

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Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου με την οδό Καλύμνου. Η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο πεζή, όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Στο συγκεκριμένο σημείο, η ορατότητα της Χριστίνας Βακάκη φαίνεται πως ήταν περιορισμένη λόγω φορτηγού. Καθώς επιχείρησε να περάσει το δρόμο, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι σφοδρή. Η τραυματίας εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στα χέρια και στα πόδια.