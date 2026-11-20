Το πρόσωπο στις κατασχεθείσες ταυτότητες είναι 38χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο, καθώς διωκόταν με Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Σερβίας

Στα Καλύβια Αττικής συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026, ένας 39χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, όπου ο συλληφθείς εντοπίστηκε να κατέχει σε οικίες και στον περιβάλλοντα χώρο τους: ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με γεμιστήρα, ένα πιστόλι διαμετρήματος 40mm με γεμιστήρα, ένα πιστόλι με κενό γεμιστήρα, 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 114 επιπλέον φυσίγγια.

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Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένας μετρητής χρημάτων, ένα καταγραφικό μηχάνημα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα με κάρτες SIM, 200 χρυσές λίρες, ένα χρυσό ρολόι, ένα ζευγάρι γάντια, το χρηματικό ποσό των 151.890 ευρώ, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και ταυτότητα και άδεια οδήγησης τσεχικών Αρχών και διαβατήριο βελγικών Αρχών, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Λόγω των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

Η σύνδεση με προγενέστερη υπόθεση

Από περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο στις κατασχεθείσες ταυτότητες είναι 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς διώκετο με Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Σερβίας. Ο 39χρονος, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.