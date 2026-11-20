Ο ταξιδιώτης από τη Μήλο περιέγραψε τη συνάντησή του με τους φύλακες του ποταμού στα Υψίπεδα, τους οποίους, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, αποκαλεί «Πουλιά-Πνεύματα»

Ο Λεωνίδας Ξηντάρας ταξιδεύει σε μέρη που για τους περισσότερους αποτελούν απλά σημεία στον παγκόσμιο χάρτη, συλλέγοντας σπάνιες εικόνες και εμπειρίες. Επιλέγει να ταξιδεύει μόνος του, αναζητώντας αυθεντικές στιγμές και βιώματα μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά μονοπάτια.

Με αφετηρία το νησί του, τη Μήλο, ο Λεωνίδας Ξηντάρας έχει επισκεφθεί προορισμούς όπως η Καμπότζη, το Λάος, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, το Νεπάλ, η Μιανμάρ, η Ινδία, η Σρι Λάνκα, το Μπαλί, η Τανζανία, η Ζάμπια και η Ζιμπάμπουε.

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Το πάθος του είναι να ανακαλύπτει νέους πολιτισμούς και άγνωστους κόσμους. Σε κάθε χώρα που επισκέπτεται, επιλέγει να εμβαθύνει στην τοπική πραγματικότητα, αποφεύγοντας τις καθιερωμένες τουριστικές διαδρομές και γνωρίζοντας τις διαφορετικές όψεις της ζωής.

Τα ταξίδια του έχουν διευρύνει τους ορίζοντές του και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του.

Σήμερα, μιλώντας ζωντανά από την Παπούα Νέα Γουινέα στην τηλεόραση του Alpha, μοιράστηκε εικόνες και εμπειρίες από έναν τόπο που για τους περισσότερους παραμένει εντελώς άγνωστος.

«Βαθιά στα Υψίπεδα της Παπούα Νέας Γουινέας, συνάντησα τα “Πουλιά-Πνεύματα” — τους φύλακες του ποταμού και των νερών του, σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Ο ρόλος τους συνδέεται με την προστασία της φυσικής πορείας του ποταμού, τη διατήρηση της ροής του νερού και τη διαφύλαξη της ισορροπίας ανάμεσα στη φύση και την κοινότητα. Μια συναρπαστική παράδοση, μια μοναδική πολιτισμική συνάντηση και άλλη μια αξέχαστη εμπειρία στην Παπούα Νέα Γουινέα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.