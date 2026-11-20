Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει παρεμβάσεις με τη συμμετοχή διαιτολόγων και εκπαίδευση του προσωπικού κουζίνας μετά από σχεδόν 100.000 αρνητικές αξιολογήσεις πολιτών

Τα γεύματα που προσφέρονται στα δημόσια νοσοκομεία φαίνεται πως περνούν σε νέα εποχή, καθώς το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε ριζικές αλλαγές στον τομέα της σίτισης.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις επισημάνσεις των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι μέσω σχεδόν 100.000 ψηφιακών ερωτηματολογίων κατέταξαν το φαγητό στα νοσοκομεία χαμηλά στις προτιμήσεις τους, αναδεικνύοντάς το μαζί με την καθαριότητα και την ψυχολογική υποστήριξη σε βασικά ζητήματα προς βελτίωση.

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Με δεδομένο ότι η εμπειρία των νοσηλευόμενων αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, οι αρμόδιοι φορείς σχεδιάζουν παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή διαιτολόγων και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού κουζίνας, ώστε τα γεύματα να γίνουν πιο ποιοτικά, θρεπτικά και ταιριαστά στις ανάγκες των ασθενών.