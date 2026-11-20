Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αποκάλυψε ότι έχει επικοινωνήσει δύο φορές με τον γιο του Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς, ο οποίος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις εθνικές ομάδες Ελλάδας, Σερβίας και ΗΠΑ.

Το μέλλον του Αντρέι Στογιάκοβιτς σε επίπεδο εθνικών ομάδων εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σερβία.

Ο 22χρονος γιος του θρυλικού Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα, την ώρα που η σερβική ομοσπονδία καταβάλλει προσπάθειες για να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

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Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με τον νεαρό μπασκετμπολίστα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Σε συνέντευξή του στο Meridian Sport, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομοσπονδία έχουν κάνει όσα θεωρούν απαραίτητα για να προσεγγίσουν τον Στογιάκοβιτς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τελική επιλογή ανήκει αποκλειστικά στον παίκτη.

«Η ομοσπονδία και εγώ κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Το παιδί πρέπει να αποφασίσει για ποια εθνική ομάδα θέλει να αγωνιστεί, χωρίς καμία πίεση.

Το σημαντικό είναι να βρίσκεται εκεί όπου αισθάνεται καλύτερα. Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ Νέναντ Κρστιτς ταξίδεψε για να συναντήσει τον νεαρό άσο, ενώ ο ίδιος είχε δύο προσωπικές συνομιλίες μαζί του.

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«Ο Νέναντ Κρστιτς πήγε να μιλήσει μαζί του και εγώ είχα δύο συζητήσεις με τον Αντρέι», πρόσθεσε ο Αλιμπίγεβιτς, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της Σερβίας.

Οι δηλώσεις του έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά, καθώς δείχνουν ότι, παρά τις προσπάθειες των Σέρβων, ο Στογιάκοβιτς δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα εκπροσωπήσει.

Ο νεαρός φόργουορντ, γιος του Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς και της Ελληνίδας Αλέκας Καμηλά, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, ενώ σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα υπάρχει και η προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον προκύψει σχετική πρόσκληση και πληρούνται οι αγωνιστικές προϋποθέσεις.

Το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του έχει ενισχυθεί σημαντικά από τις εμφανίσεις του στο NCAA. Πρόσφατα, αγωνιζόμενος με το Ιλινόι απέναντι στο Ντιουκ, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 46 πόντους και καταρρίπτοντας σειρά ρεκόρ, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης.

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Η εξέλιξή του τον έχει καταστήσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της νέας γενιάς, με τις τρεις χώρες να έχουν διαφορετικούς λόγους να παρακολουθούν την πορεία του.

Για τη Σερβία, η παρουσία του θα είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο πατέρας του υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του σερβικού και του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ.

Για την Ελλάδα, η ενδεχόμενη επιλογή του θα αποτελούσε μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό της εθνικής ομάδας, με έναν νεαρό περιφερειακό παίκτη που συνδυάζει ύψος, επιθετικό ταλέντο και εμπειρίες από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον του αμερικανικού κολεγιακού μπάσκετ.

Ο Αλιμπίγεβιτς αναφέρθηκε επίσης στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί το NCAA για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, επισημαίνοντας ότι οι εθνικές ομοσπονδίες οφείλουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

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«Το NCAA είναι μια νέα τάση και είναι προφανές ότι πρέπει να κάνουμε επιπλέον βήματα για να προσαρμοστούμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε στην περίπτωση του Νίκολα Κουστούριτσα, τον οποίο χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον συνεργάτη του στην εθνική Σερβίας, Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, ο οποίος εργάζεται στο UCLA και παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του νεαρού μπασκετμπολίστα.

Σε ό,τι αφορά τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, πάντως, το βασικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Σέρβου ομοσπονδιακού τεχνικού είναι σαφές: η Σερβία έχει κινητοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει την υπογραφή ή τη δέσμευση του παίκτη.

Η Ελλάδα, επομένως, παραμένει μία από τις επιλογές του, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τον ίδιο και από το πού θεωρεί ότι μπορεί να χτίσει καλύτερα τη διεθνή του καριέρα.

Μέχρι τότε, η υπόθεση του γιου του Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς θα συνεχίσει να απασχολεί τις δύο πλευρές, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας επιλέξει.