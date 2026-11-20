Η διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας ζητά επίσης την κατάργηση έκτακτων παροχών και μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο, επιδιώκοντας «σημαντική ελάφρυνση του εργασιακού κόστους»

Πάγωμα των μισθών για δύο χρόνια, κατάργηση πρόσθετων αμοιβών και μεγαλύτερη ευελιξία στον χρόνο εργασίας ζητά η Volkswagen από τους εργαζομένους της στη Γερμανία, επικαλούμενη την ανάγκη περιορισμού του εργασιακού κόστους και διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς της σε ένα ολοένα δυσκολότερο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αυτοκινήτων ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ότι κατέθεσε επισήμως τις προτάσεις του στο ισχυρό συνδικάτο IG Metall, ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου στο Έμντεν της Γερμανίας.

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REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης, οι αποδοχές των εργαζομένων θα παραμείνουν αμετάβλητες τόσο το 2027 όσο και το 2028, ενώ προβλέπεται η κατάργηση έκτακτων χρηματικών παροχών. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει αποτελεσματικότερα την παραγωγή στις μεταβολές της ζήτησης.

Η Volkswagen υποστηρίζει ότι οι πιέσεις στο λειτουργικό κόστος έχουν ενταθεί σημαντικά μετά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις του 2024, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, απαιτείται «σημαντική ελάφρυνση του εργασιακού κόστους», καθώς η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει περαιτέρω προσαρμογές.

Οι νέες απαιτήσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές, υψηλό ενεργειακό κόστος και μεγάλες επενδυτικές ανάγκες για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, η ασθενέστερη ζήτηση σε σημαντικές αγορές και οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους δυσκολεύουν την προσπάθεια των ευρωπαϊκών εταιρειών να διατηρήσουν την παραγωγική τους βάση.

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Για τη Volkswagen, η συγκράτηση των μισθολογικών δαπανών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να εξασφαλίσει πόρους για νέες τεχνολογίες και να περιορίσει το κόστος παραγωγής στη Γερμανία, όπου διατηρεί μεγάλο αριθμό εργοστασίων και εργαζομένων.

Ωστόσο, οι προτάσεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων με την IG Metall, ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα της Ευρώπης. Το πάγωμα των αποδοχών για δύο συνεχόμενα χρόνια θα μπορούσε να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ιδιαίτερα εάν ο πληθωρισμός εξακολουθήσει να αυξάνει το κόστος διαβίωσης.

Η έκβαση των συνομιλιών θα έχει σημασία και πέρα από τα όρια της Volkswagen, καθώς οι συλλογικές συμβάσεις στον γερμανικό βιομηχανικό τομέα επηρεάζουν συχνά τις εργασιακές διαπραγματεύσεις και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.

Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει επίσης ένδειξη για το κατά πόσο η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις της χωρίς να μεταφέρει σημαντικό μέρος του κόστους προσαρμογής στους εργαζομένους της. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να αποκαλύψει τα περιθώρια συμβιβασμού ανάμεσα στις απαιτήσεις της διοίκησης και τις διεκδικήσεις των συνδικάτων.