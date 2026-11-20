Σε μια από τις ταχύτερες δημιουργίες πλούτου στην ιστορία της επιχειρηματικότητας εξελίχθηκε η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο Nasdaq, με τον μέσο εργαζόμενο να υπολογίζεται ότι αποκτά περιουσία άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον στις 10 πολυτιμότερες των ΗΠΑ και φέρνει τεράστιες υπεραξίες στους μεγάλους επενδυτές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ρυθμιστικών αρχών και εκτιμήσεις επενδυτών που μεταδίδει το CNBC, η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic στα 83 δολάρια ανά μετοχή (υπερβαίνοντας το αρχικό εύρος των 70-78 δολαρίων) ανεβάζει την αποτίμησή της πάνω από τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών σε όρους δολαρίων και μία από τις 10 πολυτιμότερες αμερικανικές εταιρείες. Στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης την Πέμπτη (19/11), η μετοχή σημείωσε άλμα 17% στα 97 δολάρια —αφού άγγιξε ενδοσυνεδριακά τα 111,50 δολάρια— ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία κοντά στα 1,3 τρισ. δολάρια (1,75 τρισ. δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση), με το αντληθέν ποσό να φτάνει τα 81,3 δισ. δολάρια και να ξεπερνά ακόμη και την IPO της SpaceX τον Ιούνιο.

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Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της SEC και τους επενδυτές, ο μέσος όρος αξίας μετοχών ανά εργαζόμενο – η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αριθμούσε 5.300 εργαζομένους τον περασμένο Σεπτέμβριο- εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πάνω από 400 εργαζόμενοι αναμένεται να δουν την αξία των μετοχών τους να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, στοιχεία της πλατφόρμας Hill.com αναφέρουν ότι περίπου 600 εργαζόμενοι μπαίνουν στο κλαμπ των «εκατοντάδων εκατομμυριούχων», έως και 2.800 υπάλληλοι, γνωστοί εσωτερικά ως «Ants», έχουν χαρτοφυλάκιο άνω των 10 εκατ. δολαρίων και περίπου 5.100, δηλαδή το 96% του προσωπικού των 5.300 ατόμων τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαθέτουν μετοχές αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

The average Anthropic employee could be worth over $40 million after the company’s IPO today, with over 400 employees likely to be worth over $100 million, according to SEC filings and investors. At a share price of $83, Anthropic’s market value would top $1.4 trillion, making it one of the 10 most valuable companies in the U.S. It will not only be the largest IPO in history by dollar amounts, but it is also shaping up to be one of the most rapid wealth creation events in history. More: https://t.co/HgfQuYl4nz Διαφήμιση Διαφήμιση November 19, 2026

Επιχειρηματικός «πύραυλος»

«Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η ταχύτητα με την οποία συνέβη», δήλωσε ο Άντριου Μπένσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill, εξηγώντας ότι η ελάχιστη κινητικότητα αποχωρήσεων στην εταιρεία οφειλόταν στο ότι όλοι γνώριζαν πως η Anthropic αποτελούσε έναν επιχειρηματικό «πύραυλο». Σε αντίθεση μάλιστα με τις συνήθεις πρακτικές της Σίλικον Βάλεϊ, όπου επιβάλλεται περίοδος «κλειδώματος» 3 έως 6 μηνών, το κλιμακωτό πρόγραμμα της Anthropic επέτρεψε στα μη ιδρυτικά μέλη να ρευστοποιήσουν έως και το 10% των μετοχών τους από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Ποιοι είναι οι διάσημοι επενδυτές που θησαύρισαν

Πέρα από τους συνιδρυτές της εταιρείας, με επικεφαλής τα αδέλφια Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, που χτύπησαν το καμπανάκι του Nasdaq και είδαν την περιουσία τους να εκτοξεύεται σε επίπεδα δισεκατομμυρίων, τεράστια κέρδη αποκομίζουν οι κορυφαίοι τεχνολογικοί γίγαντες και επενδυτικά σχήματα που πόνταραν νωρίς στην Anthropic:

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Amazon και Alphabet (Google)

Αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους στρατηγικούς μετόχους, κατέχοντας αθροιστικά περίπου το 30% της εταιρείας έπειτα από διαδοχικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως οι βασικοί πάροχοι υπολογιστικού νέφους (AWS και Google Cloud) για τα μοντέλα της.

Nvidia, Broadcom και Microsoft

Συμμετέχουν ως ισχυροί εταιρικοί επενδυτές με τη Nvidia και την Broadcom να συμμετέχουν και στην παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, ενώ η Microsoft, η Broadcom και η Micron Technology έχουν δεσμεύσει κεφάλαια 1 δισ. δολαρίων η καθεμία.

AMD και TSMC

Η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών AMD συνδέεται με επενδυτική συμφωνία ύψους έως 2,5 δισ. δολαρίων, ενώ ο ταϊβανέζικος κολοσσός ημιαγωγών TSMC συμμετέχει με 500 εκατ. δολάρια.

Στους πρώτους θεσμικούς επενδυτές που καρπώνονται τεράστιες υπεραξίες περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της Σίλικον Βάλεϊ, όπως τα funds Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Spark Capital, καθώς και η Salesforce Ventures.

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Στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων ο Κούτσερ

Στο κλειστό κλαμπ των ηθοποιών-δισεκατομμυριούχων ετοιμάζεται να εισέλθει ο Άστον Κούτσερ, καθώς η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο εκτοξεύει την αξία της επένδυσης που πραγματοποίησε μαζί με τον συνεταίρο του. Το 2023 η Sound Ventures, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) που συνιδιοκτήτης της είναι ο Άστον Κούτσερ μαζί με τον μάνατζερ της Μαντόνα, Γκάι Οζέρι (Guy Oseary) προχώρησε σε επένδυση ύψους 435 εκατομμυρίων δολαρίων στην Anthropic.

Έπειτα από συνάντηση που είχαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, η έγκαιρη αυτή τοποθέτηση του διδύμου στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αποτιμάται πλέον γύρω στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια με αφορμή τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αυτή την εβδομάδα.

Why is Hollywood actor Ashton Kutcher set to become a billionaire following Anthropic’s IPO? Ashton Kutcher is poised to become one of the few actors to reach billionaire status as Anthropic, the firm behind the AI assistant Claude, goes public this week. In 2023, Sound Ventures—the venture-capital firm Kutcher co-owns with Madonna’s manager, Guy Oseary—made a $435m investment in the AI company. After meeting with Anthropic’s chief executive Dario Amodei, the duo’s timely bet on the firm is now worth about $7bn. 🔗 Tap here to read the full story by Susie Coen: https://t.co/jJLxOI0cYo Διαφήμιση November 19, 2026

«Εκρηξη» στα ακίνητα του Σαν Φρανσίσκο



Η ταχύτητα γιγάντωσης της Anthropic θεωρείται πρωτοφανής ακόμη και για τα δεδομένα της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε μόλις το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI και στα τέλη του 2024 απασχολούσε λιγότερους από 1.000 εργαζομένους. Όπως επισημαίνει ο κ. Μπένσον, όσοι εντάχθηκαν νωρίς (το 2023 ή το 2024) αποκόμισαν πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη ακόμη και από υψηλόβαθμα στελέχη που προσλήφθηκαν φέτος. Συγκριτικά, η SpaceX του Έλον Μασκ χρειάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες πριν μπει στο χρηματιστήριο, δημιουργώντας περίπου 4.400 εκατομμυριούχους σε σύνολο 22.000 εργαζομένων.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην τοπική οικονομία του Σαν Φρανσίσκο, όπου εδρεύει η Anthropic. Η μαζική εμφάνιση χιλιάδων νέων εκατομμυριούχων προβλέπεται να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά ακινήτων της πόλης, όπου οι τιμές αυξάνονται ήδη με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων ετών: σύμφωνα με στοιχεία της Redfin, η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στο Σαν Φρανσίσκο έφτασε τα 1,7 εκατ. δολάρια τον Οκτώβριο (+19% σε ετήσια βάση), τη στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος στις ΗΠΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 416.700 δολάρια.