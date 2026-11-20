Η εξάπλωση της γρίπης Α (Η1Ν1) και της νέας υποπαραλλαγής της στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί προβληματισμό για το ενδεχόμενο μετάδοσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εμβολιασμού για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστική για την πορεία της Covid-19.

Όπως σημείωσε η ίδια: «Είναι Η1Ν1. Βασικά η γρίπη Α είναι αυτό που ανησύχησε αυτόν τον χειμώνα ήταν η παραλλαγή G155E που είναι στην Αμερική εδώ και ένα μήνα. Ευτυχώς τα συμπτώματα είναι νορμάλ όπως αυτά της γρίπης εδώ. Δηλαδή δεν μας ενοχλεί αυτός ο πανικός αυτές τις μέρες ότι τι θα γίνει κλπ. Θα πρέπει ήδη ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα να έχουν εμβολιαστεί. Θέλουν και δύο βδομάδες για να κάνουν αντισώματα. Οι υπόλοιποι σιγά σιγά πρέπει να εμβολιαστούμε. Δε νομίζω ότι χρειάζεται πανικός και το covid εδώ είναι αυτές τις μέρες το ξέρετε. Είχαμε και αρκετά περιστατικά και αρκετές εισαγωγές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα κάπως έχουν ομαλοποιηθεί».

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Προβλέψεις για το «πικ» και συστάσεις για τα παιδιά

Σχετικά με τον εμβολιασμό, η κ. Παγώνη τόνισε πως η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί, καθώς υπάρχει καθυστέρηση. Παράλληλα, πρότεινε τον εμβολιασμό των παιδιών, εξηγώντας πως η διασπορά στα σχολεία, λόγω των κλειστών χώρων, οδηγεί σε μεταφορά του ιού στα σπίτια. «Θα είναι δύσκολοι μήνες από τέλος Δεκέμβρη. Βασικά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα είναι το μεγάλο “πικ”. Πιστεύω ότι θα μείνει μόνο αυτή η μετάλλαξη που σας είπα, η αμερικάνικη. Θεωρώ ότι και φέτος αυτούς τους 2-3 μήνες θα υποφέρουμε. Δε χρειάζονται πολλές αγκαλιές και φιλιά και χαιρετούρες. Τις κάναμε το καλοκαίρι. Τώρα να αραιώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέτρα προστασίας και ελλείψεις εμβολίων

Η γιατρός συνέστησε τη χρήση αντισηπτικών και τη χρήση μάσκας σε αεροπλάνα και πλοία, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά. «Λοιπόν, αντισηπτικά τώρα να έχουμε κανένα στην τσάντα, μαντηλάκι κλπ. Και οι μεγάλοι όταν μπαίνουν στα αεροπλάνα και στα πλοία ας βάλουν και εκείνοι την μάσκα γιατί δίπλα τους δεν ξέρουν ποιος είναι και αν κολλήσουν μετά θα έχουν πρόβλημα. Απλά πράγματα χωρίς ανησυχία. Η ζωή συνεχίζεται. Άλλωστε ξεκίνησαν και τα προγράμματα τώρα νυχτερινή ζωή κλπ. Θέλει λίγο προσοχή να μην χαλαρώσουμε».

Την ίδια στιγμή, παρατηρούνται ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια, με πολλά φαρμακεία να αναφέρουν μηδενικά αποθέματα. Οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα, καθώς αναμένονται περίπου 800.000 δόσεις έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το 40% των προπαραγγελιών από μία εταιρεία, ενώ συνολικά για τη σεζόν υπολογίζονται 3,2 εκατομμύρια δόσεις, με την αυξημένη ζήτηση να προκαλεί προσωρινές δυσκολίες στην αγορά.