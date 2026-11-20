Η δίωξη, η οποία ασκήθηκε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στρέφεται κατά της βουλευτή αλλά και κατά του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά

Σε νέα ημερομηνία, και συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου, μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο Μονομελές Εφετείο σχετικά με ζητήματα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που χρονολογούνται από το 2021.

Η δίωξη, η οποία ασκήθηκε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στρέφεται κατά της βουλευτή αλλά και κατά του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, μαζί με ακόμη δύο άτομα.

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Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν –μεταξύ άλλων– ηθική αυτουργία σε απιστία, μη σύννομη διαχείριση κοινοτικών πόρων, ανακριβείς βεβαιώσεις καθώς και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση έξω από το δικαστήριο. Υπογράμμισε πως η πελάτισσά του βρίσκεται σε αυτή τη θέση αποκλειστικά και μόνο επειδή επέλεξε να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε παράλογο το ενδεχόμενο να στοιχειοθετηθεί βλάβη στα ευρωπαϊκά συμφέροντα για ένα αμφισβητούμενο ποσό της τάξης των 8.000 ευρώ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η κοινή λογική φαίνεται να απουσιάζει από τη δίωξη.