Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε με αφορμή την επέτειο των 67 ετών από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών πως η προστασία αποτελεί υποχρέωση κάθε Πολιτείας

«Το μέλλον των παιδιών αποτελεί υπόθεση όλων μας», όπως τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 67 ετών από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως, σύμφωνα με το προοίμιο της Διακήρυξης, «η ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί ό,τι καλύτερο έχει να δώσει».

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι «η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού δεν είναι απλώς μια διακήρυξη αρχών. Είναι υποχρέωση κάθε συντεταγμένης Πολιτείας».

67 χρόνια από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Όπως αναφέρει το προοίμιο της Διακήρυξης, «η ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί ό,τι καλύτερο έχει να δώσει». Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού δεν είναι απλώς μια διακήρυξη αρχών. Είναι υποχρέωση κάθε συντεταγμένης Πολιτείας. #WorldChildrensDay — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 20, 2026