Ο Γιάννης Βρέντζος μιλά στην Edison για τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Alter Ego Media, τις εξαγορές και τις νέες πηγές εσόδων που διαμορφώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου

Στην οργανική ανάπτυξη, στις εξαγορές, και στην βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων ετών στηρίζεται ο σχεδιασμός της Alter Ego Media για την επόμενη τριετία.

Μιλώντας στην Edison Group, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους επενδυτικών αναλύσεων διεθνώς, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, αναλύει τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, από την τηλεόραση και τις εκδόσεις έως την παραγωγή περιεχομένου και τη ζωντανή ψυχαγωγία.

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Η φιλοδοξία, όπως αναφέρει, είναι να τεθούν οι βάσεις για τον διπλασιασμό του μεγέθους του Ομίλου σε ορίζοντα τριετίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με επενδύσεις στην τεχνολογία και στα δεδομένα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πηγή: ΟΤ